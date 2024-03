Ricciardo ROMPE el silencio sobre Red Bull

Daniel Ricciardo dice que no le distrae el ruido de los medios sobre una posible salida de la estructura de Red Bull. El piloto de Visa Cash App RB ha tenido un mal comienzo de temporada, y después de apenas tres carreras se especula con un posible despido.

Red Bull prefirió a Ricciardo sobre Liam Lawson a finales de 2023 para unirse al equipo hermano junto a Yuki Tsunoda esta temporada.

Ricciardo regresó a la F1 en el Gran Premio de Hungría el año pasado como reemplazo del despedido Nyck de Vries, pero su segunda etapa parecía efímera cuando Lawson a su vez impresionó.

El neozelandés sustituyó a Ricciardo durante algunos fines de semana de carrera después de que sufriera una fractura en la mano durante los entrenamientos libres en Zandvoort.

Al final, el jefe del equipo Red Bull Racing, Christian Horner, y el director ejecutivo, Helmut Marko, decidieron dar el 34- El piloto de un año tiene un contrato para la temporada 2024, pero después de solo tres carreras se especula sobre el futuro de Ricciardo.

El hombre de Perth ha tenido un mal comienzo de temporada y aún no ha perdido ante su compañero más joven. Por eso, los medios rumoraban que Marko le ha dado a Ricciardo hasta el fin de semana de carrera en Miami para que se desempeñe mejor, y que de lo contrario Lawson ocupará su asiento, eso fue desmentido por Red Bull, y Daniel tampoco se distrae con eso.

¿Qué dijo Ricciardo sobre su situación?

"Empecé este fin de semana con la sincera creencia de que tendríamos un fin de semana muy, muy bueno ", se refiere Ricciardo al fin de semana de carreras en Australia en palabras a Motorsport.com.

"En cuanto al ruido, la gente me dice que lo que se dice en los medios es: 'Oh, se ha dicho esto y aquello'. Es la primera vez que lo escucho", agregó,

"No es mi intención faltarles el respeto, pero sé que estoy en algún tipo de proceso en este momento y tengo que concentrarme en mí mismo. Si dejo entrar los sonidos, me distraerá del camino en el que estoy. No he dejado entrar ninguna de las cosas negativas", finalizó el australiano.