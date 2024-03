¡Fernando Alonso DEFINE su futuro!

Fernando Alonso ha dejado cierta claridad sobre su futuro en la F1 y cómo decidirá dónde acabará.

Cuando los medios en Australia le preguntaron por una cronología sobre el desenlace de su futuro, respondió: “Dije que en verano hablaría con los televisores, así puedo ganar unos meses sin responder la misma pregunta!

“No cambió mucho y no cambiará en las próximas semanas o carreras. No quiero esperar quizás hasta el verano, porque creo que sería injusto para mí y para el equipo si tienen que encontrar más opciones o cosas así.

“Pero tampoco quiero apresurarme y tomar una decisión mientras no tengo la cabeza puesta en el próximo año.

“Como dije ahora, mi cabeza está tan concentrada ahora en las cosas que me encantaría probar en el auto después de lo aprendido en los primeros eventos, todo es muy emocionante en cuanto al desempeño, si puedo Necesito pensar en el próximo año, es como, ah, este no es el momento adecuado para pensar”, señaló.

El español, el piloto de mayor edad en la parrilla con 42 años, sigue siendo uno de los pilotos más competitivos de la parrilla, habiendo conseguido ocho podios en su temporada de debut con Aston Martin el año pasado.

El bicampeón del mundo está abierto a quedarse en Aston Martin si hay un proyecto allí, pero se le ha relacionado con un paso a Mercedes para reemplazar a Lewis Hamilton, quien se muda a Ferrari, pero también admitió que la jubilación es una opción que está considerando.

Fernando Alonso se queda sin contrato a final de año

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato de Fernando Alonso con Aston Martin acaba a finales de la temporada 2024 de la Fórmula 1.

El corredor o el equipo no revelaron la duración del contrato del español cuándo anunciaron su fichaje a mediados de la campaña 2022. El español llegó como reemplazo del retirado Sebastian Vettel

Sin embargo, durante una entrevista, fue el propio corredor quien confirmó que se trató de un acuerdo por dos años. Además, hay rumores en la prensa de una supuesta cláusula de ampliación por un año más, que se activaría en caso de que el ídolo de España decida seguir en la categoría.

Será clave el rendimiento y progreso que pueda tener la escudería de Silverstone para convencer al asturiano de quedarse más tiempo en sus filas.