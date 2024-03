Injusticia ENORME de la F1 contra Alonso y Checo

Fernando Alonso y Sergio Pérez han sido los principales perjudicados por los últimos Power Rankings de la Fórmula 1.

El serial ha publicado las calificaciones del pasado Gran Premio de Australia y ya hay bastante polémica en las redes sociales. Por ejemplo, Carlos Sainz recibió un 10 por su victoria en Melbourne, algo que ni Max Verstappen ha obtenido recientemente a pesar de ganar de manera tan dominante últimamente.

Lando Norris, Yuki Tsunoda, Nico Hulkenberg y Oscar Piastri conformaron a los cinco pilotos mejor calificados. Esteban Ocon, quien terminó en último lugar, se metió en el Top 10 con una calificación de 6.8. Alexander Albon, quien no pudo obtener puntos, también se metió en el ranking con un 7.0.

Finalmente, Max Verstappen, a pesar de solamente haber corrido algunas vueltas, obtuvo un 7.2. Corredores como Checo, que terminó 5º, y Alonso, quien finalizó octavo, no fueron incluidos dentro de los corredores con las 10 mejores calificaciones.

The latest @aramco Power Rankings are in 👀



Top marks Down Under for @Carlossainz55 🙌#F1 #AusGP pic.twitter.com/t9Z2HJaZxf