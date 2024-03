¿Quién es Jonathan Wheathley? El hombre detrás del ÉXITO de Checo en pits

Después de la polémica e la que el entorno de Checo Pérez exhibió a Luis Manuel 'Chacho' López en redes sociales, se ha revelado el nombre de uno de los más importantes miembros de Red Bull y protagonista del éxito en las eficientes paradas en box del mexicano, Jonathan Wheatley.

Wheatley, Director deportivo de la escudería, fue uno de los primeros nombramientos de Red Bull Racing. Llegó procedente de Renault en 2006 y ha formado parte de nuestro muro de boxes desde entonces, teniendo una gran influencia en el desarrollo y los éxitos del equipo de carreras.

En el Gran Premio de Australia la semana pasada, la mejor parada en boxes fue de Red Bull, a manos del Checo, en algo que la misma cuenta oficial de la Fórmula 1 reconoció y de la cual Jonathan tiene gran parte de crédito.

