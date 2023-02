Thibaud Comparot

Domingo 19 Febrero 2023 12:12

Lewis Hamilton y Mercedes ya han iniciado conversaciones para renovar el contrato del británico y que siga en el equipo más años.

El director de la escudería, Toto Wolff, está convencido de que será algo sencillo porque el piloto no quiere dejar de competir.

A pesar de una temporada 2022 sin éxito, Hamilton sigue extremadamente motivado y Wolff evoca "la aceleración de las discusiones, sin enfrentamientos, entre ahora y el primer Gran Premio de la temporada".

"Nuestras conversaciones siempre han ido bien, ya lo hemos hecho tres veces. Los contratos están bien negociados, para él y para nosotros (Mercedes)", avisó.

El dirigente está tan confiado que incluso ha bromeado sobre el sueldo del siete veces campeón del mundo.

"A veces cambiábamos una frase, una palabra o un número aquí y allá ... ¡Por supuesto, Lewis no querría que me olvidara de un cero! (risas)", contó.

"No sabemos si será el último"

Lewis ve expirar su actual contrato a finales de 2023, pero no tiene intención de colgar el casco y todavía quiere aumentar su palmarés.

Juntos, ya han ganado seis títulos de pilotos y ocho títulos de constructores desde el comienzo de su asociación hace 10 años.

"Todo estará bien. No nos estamos acercando a este contrato en de cualquier manera en particular, no nos preguntamos si será el último.

"Sí, un octavo título sería maravilloso y lo merece completamente. Pero incluso si lo gana este año, ¡estoy seguro de que todavía querrá correr en 2024!", avisó Wolff.

Todo se trata de que reciba el monoplaza que se merece para que pueda competir al máximo nivel y ser el conductor con más cetros individuales en toda la historia de la Fórmula 1.

"Si Lewis quiere seguir es porque quiere hacer lo que ama y lo que mejor sabe hacer, que es conducir. Si le proporcionamos un buen coche, nada se interpondrá entre él y un octavo título, créanme", sentenció.