Ángel Armando Castellanos

Domingo 19 Febrero 2023 07:29

Sergio Checo Pérez podría estar en graves problemas. Eso es lo que piensa Andrew Shlovin, director de ingeniería de Mercedes, quien pone a Nyck de Vries en su asiento para 2024.

Los rumores sobre el adiós del mexicano de Red Bull han sido una constante desde que llegó al equipo en 2021. Alex Albon y especialmente Pierre Gasly -apoyado por Helmut Marko- han amenazado su puesto junto a Max Verstappen.

Se esperaba que con la renovación de su contrato hasta el final de la temporada 2024 eso cambiara y pasó, pero la llegada del novato neerlandés a AlphaTauri (filial del Toro Rojo) el fuego se ha vuelto a encender.

"Puede que nos arrepintamos de haberle dejado marchar. No me sorprendería verle pronto en el equipo oficial de Red Bull. No me sorprendería en absoluto que eso ocurriera en los próximos 12 meses más o menos", aseguró Shlovin en el libro Max & Nyck.

Como los recursos para el segundo equipo de los austriacos son menores que los del principal, el ingeniero de las Flechas Plateadas piensa que sólo necesita una gran oportunidad para demostrar de qué es capaz.

"No tengo ninguna duda de que Nyck tiene la capacidad de ganar carreras si está en el equipo adecuado con el coche adecuado", consideró.

Campeón del mundo

De Vries vivirá su primer año como piloto de tiempo completo en la Fórmula 1, pero tiene 28 años, muchos para un novato, Eso podría afectarle a la hora de ser el mejor, pero Andrew cree que podrá sobreponerse.

"Que pueda llegar a ser campeón del mundo depende de él mismo. Por su edad, tiene menos tiempo para hacerlo, pero lo compensa con su experiencia", expuso.