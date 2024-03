El CALVARIO de Checo Pérez en Australia

Sergio Pérez habló del calvario que vivió durante su actuación en el Gran Premio de Australia 2024.

El mexicano habló con los medios presentes en Melbourne después de finalizar en quinto lugar: "Nos costó mucho poner el coche en la ventania. Nos excedimos al tratar de proteger nuestro frente.

"Me sorprendió un poco ver que los Ferrari eran tan fuertes. Ellos maximizaron su paquete. Esto puede depender de la pista (para nosotros). Desafortunadamente no teníamos el ritmo, pudimos ver que Ferrari y McLaren estaban un paso por delante de nosotros.

"No pudimos lograr el equilibrio en la ventana. Hay algo de trabajo por hacer. No hemos podido conseguir el mejor nivel de agarre posible. Estuvimos luchando todo el fin de semana y nunca pudimos controlar los neumáticos desde el comienzo del fin de semana. Simplemente no podíamos cuidar el frente izquierdo", concluyó.

¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos tras el GP de Australia 2024?

Las posiciones del Campeonato de Pilotos de 2024 se apretaron luego del Gran Premio de Australia.

Carlos Sainz ganó en Melbourne luego de aprovechar de gran manera el abandono de Max Verstappen en las primeras vueltas de la tercera carrera del campeonato. Charles Leclerc quedó segundo y agravó aún más la crisis que tuvo Red Bull todo el fin de semana.

El doblete de Ferrari fue seguido por otro doblete de McLaren con Lando Norris en el podio. Sergio Pérez finalizó quinto y no pudo sumar muchos puntos debido a los problemas de su monoplaza con los neumáticos.

El resto de corredores que sumaron puntos fueron Fernando Alonso, Lance Stroll, Yuki Tsunoda, Nico Hulkenberg y Kevin Magnussen.

Verstappen y Lewis Hamilton no sumaron puntos debido a sus incidentes que los obligaron a abandonar la carrera en Melbourne.

El neerlandés tuvo un incendio en los frenos de su RB20 en el inicio de la carrera y no pasó mucho tiempo cuando Lewis perdió el motor de su monoplaza Mercedes. Es importable mencionar que George Russell también tuvo un importante choque al final de la carrera.

1- Max Verstappen - 51 pts

2. Charles Leclerc - 47 pts

3. Sergio Pérez - 46 pts

4. Carlos Sainz - 40 pts

5. Oscar Piastri - 28 pts

6. Lando Norris - 27 pts

7. Fernando Alonso - 20 pts

8. George Russell- 18 pts

9. Lewis Hamilton - 8 pts

10. Lance Stroll - 7 pts

11. Oliver Bearman - 6 pts

12. Yuki Tusnoda - 4 pts

13. Nico Hulkenberg - 3 pts

14. Kevin Magnussen - 1 pts

15. Alexander Albon - 0 pts

16. Guanyu Zhou - 0 pts

17. Daniel Ricciardo - 0 pts

18. Esteban Ocon - 0 pts

19. Pierre Gasly - 0 pts

20. Valtteri Bottas - 0 pts

21. Logan Sargeant - 0 pts