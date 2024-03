El ataque RACISTA de Hulkenberg a Checo

Checo Pérez fue sancionado con tres posiciones en la salida del Gran Premio de Australia después de bloquear al alemán Nico Hulkenberg. Sin embargo, el piloto de Haas ha aludido a un estereotipo racista para hablar de lo ocurrido con el mexicano.

Al tratar de explicar Hulkenberg lo que sucedió con Pérez durante la clasificación del Gran Premio de Australia, Nico hizo una referencia de un ofensivo estereotipo de los mexicanos.

Sergio acudió a comisarios después de la clasificación del Gran Premio de Australia donde inicialmente había conseguido la tercera posición de la parrilla por no haber cumplido con el tiempo delta en la Q1, esto en un momento donde el Haas de Nico Hulkenberg avanzaba en búsqueda de poder llegar a la Q2.

Debido a esto, Hulkenberg terminó quedando eliminado y el mexicano siguió avanzando, por lo que en palabras posteriores a la sesión, el alemán que además fuera compañero de Checo en Force India, dijo que el mexicano descendió porque estaba durmiendo la siesta.

¿Cuáles fueron las palabras de Hulkenberg contra Checo?

“Creo que estaba durmiendo la siesta mexicana. No estaba mirando por el retrovisor, si no prestas suficiente atención sucede todo muy rápido. Por supuesto que no debería suceder”, explicó el alemán a Motorsport.

Aunque Hulkenberg no tenía intención de ser racista por su buena relación con Pérez, el uso de sus palabras sí lo fue, ya que “siesta mexicana” es un estereotipo negativo de los mexicanos.

“Creo que estamos un poco más contentos que ayer, pero aún así a una vuelta no es genial. Creo que todavía nos falta algo de equilibrio porque aún no tenemos la carga aerodinámica y el agarre que necesitamos, así que es eso”, finalizó el alemán respecto a lo que les espera para la carrera.