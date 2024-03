Ricciardo, al borde del COLAPSO en Red Bull

Daniel Ricciardo tuvo un terrible resultado en la clasificación del Gran Premio de Australia, donde no pudo pasar de la Q1 a pesar de ser uno de los pilotos locales y ha puesto aún en más riesgo su futuro en Red Bull.

Ricciardo tendrá que conformarse con el puesto 18 de la parrilla tras la clasificación. El normalmente alegre piloto vio eliminado su tiempo de vuelta debido a una infracción de límites en la pista y tuvo que observar cómo su compañero de equipo Yuki Tsunoda finalmente lograba marcar el octavo mejor tiempo.

Aunque 'Danny Ric' es muy popular fuera de las pistas, ese crédito parece estar disminuyendo cada vez más con actuaciones más pobres, al grado que Helmut Marko ya ha jalado las orejas buscando despertar al australiano y ha pasado de ser el candidato a tomar el asiento de Checo a nisiquiera poder vencer a Tsunoda.

Hasta la fecha, el australiano aún no ha podido desafiar a su compañero de equipo y surge cada vez más la pregunta de si Ricciardo podrá recuperar su antigua forma, mientras Liam Lawson demostró el año pasado que también puede ocupar el puesto en el equipo hermano de Red Bull Racing.

¿Qué dijo Ricciardo después de quedar eliminado tan rápido?

"En ese momento supe que estaba batallando en la curva 4 y recuerdo haber tomado más borde, así que supe que estaba conduciendo más ancho de lo normal. Pero es gracioso, lo haces y después de la curva 5 te olvidas", dijo a PlanetF1

"Así que terminé mi vuelta y luego Pierre Hamelin finalmente me lo dijo. Creo que me tomó un tiempo darme cuenta de que había hecho la infracción" reconoció.

"Creo que una parte de mí está frustrada porque tengo que empujar el auto con tanta fuerza y eso me pone en una posición en la que estoy asumiendo demasiado riesgo", destacó.

Sin embargo, ha destacado que aún así esto es mejor que lo que fue su etapa en McLaren, donde Ricciardo tuvo dificultades de otro tipo de índole.

"Con el coche me sentí seguro en términos de frenado y equilibrio y todo eso. No es como en McLaren, donde estaba un poco inseguro y no podía empujar el coche. Pero sí, en algunas curvas veo que simplemente puedo. No puedo alcanzar suficiente velocidad", explicó.

"Tuve la sensación de que realmente lo saqué todo, pero cuando lo comparé con Yuki, todavía estoy un poco sorprendido por eso", finalizó el australiano, que cada vez está más cerca de terminar abandonando la parrilla de manera permanente.