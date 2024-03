La valiente ADVERTENCIA de Sainz a Verstappen

Carlos Sainz espera poder competir con Max Verstappen durante el Gran Premio de Australia, pero dice que podrá hacerlo sólo si logra rendir al cien por ciento.

El fin de semana de carreras en Australia es uno en el que Carlos Sainz ha impresionado después de su reciente regreso tras la operación que lo hizo abandonar repentinamente hace dos semanas Arabia Saudita por apendicitis.

Durante mucho tiempo estuvo en duda si volvería a estar en forma a tiempo para la carrera en Australia, pero la recuperación del español fue rápida. Durante mucho tiempo pareció que incluso se estaba escapando con la pole position.

Al final, se clasificó segundo detrás de Verstappen, con su compañero de equipo en Ferrari, Charles Leclerc, en quinta posición.

Artículo relacionado: Checo se salvó de LAS PEORES consecuencias

¿Qué dijo Sainz sobre sus posibilidades de competir a Verstappen?

"Hoy tienes que rendir al cien por ciento para vencer a Max, y hoy yo no estuve al cien por ciento". dice Sainz cuando se le pregunta si está decepcionado por la pole position perdida.

"Probablemente por eso me perdí la pole. Si hubiésemos hecho todo bien hoy, creo que la pole habría sido posible. También, si me hubiera sentido al 100 y hubiera rodado en Jeddah, habría sido posible, viendo cómo he pilotado", agregó.

"Tengo que estar al 100 para vencer a Max, voy a darlo todo por eso, porque ha pasado un tiempo desde Singapur. Desde entonces, él siempre ha estado en el escalón más alto, pero si hay un fin de semana en el que lo hagamos bien en cuanto a velocidad, es este. Además, es difícil de adelantar con los neumáticos. ¿Quién sabe? Creo que tenemos una oportunidad", concluyó el español que sigue en un modo de revancha en la temporada para probar su superioridad sobre Charle Leclerc y el error que cometió Ferrari en no renovarlo.