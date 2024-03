¡Fans EXPLOTAN contra la injusticia en Williams!

Los fans han mostrado su descontento con la decisión de Williams con Logan Sargeant tras el choque de Alexander Albon en los entrenamientos rumbo al Gran Premio de Australia 2024.

El equipo británico decidió que solamente Albon correrá en Albert Park, dejando fuera a Sargeant, a pesar de que el culpable haya sido el tailandés.

Las reacciones en redes sociales han sido, en su mayoría, negativas: "Lo de Sargeant es de las mayores meadas en la cara que he visto en el último tiempo, que te falten el respeto de esa manera, hay que dejarse eh".

"Hablemos del elefante en la habitación. Que Williams haya bajado a Logan Sargeant para darle su coche a Alex Albon, quien, en la primera práctica libre, destruyó su propio coche, para mí es una completa desgracia".

"¿Y si al rato Alex Albon rompe también el coche de Sargeant? Williams hace un papelón, porque incluso estuvieron a punto de no tener auto listo para el inicio de la temporada. Problemas con el crash test".

"Entiendo que Albon es mejor que Sargeant y el equipo busca puntuar pero fue el propio Alex que rompió el coche, no es que tuvo un problema o algo por el estilo, asique no banco y me parece una falta de respeto a Logan".

Además, como era de esperarse en el internet, los memes sobre el tema no hicieron falta.

James Vowles, jefe de equipo, explicó la decisión mediante un video en las redes de la escudería: "Esta decisión no se tomó a la ligera, y no podemos agradecer lo suficiente a Logan por su elegante aceptación, demostrando su dedicación al equipo; es un verdadero jugador de equipo.

"Y tanto como me duele ver a un conductor que sin culpa no estará corriendo este fin de semana, tengo que priorizar el equipo sobre todas las cosas", señaló.

Además, el corredor estadounidense también se pronunció al respecto: "Este es uno de los momentos más complicados de mi carrera. No es nada fácil. Pero estoy aquí por el equipo y seguiré contribuyendo en todo lo que pueda este fin de semana para maximizar nuestro resultado", señaló.

¿Por qué Logan Sargeant no correrá el Gran Premio de Australia 2024?

Williams se ha visto obligado a tomar una desgarradora decisión con sus pilotos para el resto del fin de semana del Gran Premio de Australia.

Gracias a los periodistas presentes en Albert Park, ha trascendido que la escudería británica decidió correr solamente con Alexander Albon por el resto de las próximas sesiones.

Esto se debió a que el chasis del auto del tailandés quedó inservible tras su choque en los primeros entrenamientos libres para la tercera ronda del Campeonato Mundial 2024.

Como Williams no tenía disponible un tercer chasis, se vieron obligados a usar el que estaba montado en el auto de Logan Sargeant para permitir que Albon corra el próximo sábado.

Esta ha sido una decisión que ha causado mucha división en redes sociales por aquellos que consideran el movimiento como una injusticia hacia el estadounidense. Se cree que Alexander debería ser el que "pague" las consecuencias de su grave accidente.