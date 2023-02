Nazario Assad De León

Pierre Gasly, de 27 años, comenzará en Alpine su séptima temporada en la Fórmula 1. El francés llegó procedente de AlphaTauri y correrá para un equipo fuera de la familia Red Bull por primera vez, algo que lo tiene encantado.

Gasly ha estado en un callejón sin salida en AlphaTauri en los últimos años. Aunque podría haber seguido compitiendo para el equipo hermano de Red Bull Racing, un cambio al equipo superior ya no era una opción en el futuro cercano.

El ganador de una sola carrera tendría que esperar la salida de Sergio Pérez, que todavía tiene contrato hasta finales de 2024. Además, no había pistas para suponer que si el mexicano se iba, Gasly sería el hombre que ocuparía el lugar junto a Verstappen.

Cerrando la brecha con los tres primeros

Gasly ahora ha estado trabajando en Alpine durante meses y tuvo que admitir que se siente como en casa. allá.

“Sí, está mucho mejor, no voy a mentir. La sensación es mucho mejor ahora. Estoy emocionado, estoy muy comprometido, me siento muy competitivo y realmente espero que durante el transcurso de este año podamos. cerrar la brecha que los tres grandes pueden cerrar”, apunta al objetivo de la temporada que viene.

Grandes zapatos por llenar

Gasly reemplaza a Fernando Alonso en Alpine. El ganador del Gran Premio por solo una ocasión entiende que tiene que llenar un zapato grande, pero como resultado no está bajo una presión adicional.

"No, no miro a Fernando. Tiene una carrera increíble, pero solo me miro a mí mismo. Me estoy enfocando en mi propia carrera. Mi objetivo siempre es convertirme en campeón mundial. Ahora quiero llevarme a Alpine". arriba y estoy apuntando, no se me ocurre otra cosa. El equipo sin duda aprendió mucho de Fernando y lo que aprendieron de él lo usarán para el futuro".