Domingo 19 Febrero 2023 06:02 - Actualizada: 08:57

Charles Leclerc ha revelado cómo una gran tragedia personal lo convirtió en el corredor de F1 que es hoy.

El monegasco de 25 años se ha abierto para contar algunos de los momentos más tristes de su vida en una nueva biografía titulada 'Le Prodige'.

Detalló cómo la pérdida de su padre en 2017 no solo fue la causa de mucha agonía, sino también un evento que se convirtió en un punto de inflexión en su viaje a la F1.

Charles, que ahora enarbola la bandera de Ferrari en su intento por poner fin a una sequía de 15 años en el campeonato mundial en 2023, fue honesto y profundo al hablar de la pérdida de su padre Hervé.

Leclerc padre falleció a la edad de 54 años en junio de 2017 tras una larga enfermedad. Solo cuatro días después, su hijo debía competir en la Fórmula 2 en Bakú, pero retirarse no era algo que el piloto considerara siquiera.

Se sincera sobre su dolor personal

“Mi padre era mi admirador número uno”, reveló, según Gazzetta dello Sport. "Quería que fuera fuerte en cada carrera. Estaba seguro de que quería que estuviera allí y ganara para él, incluso si era la peor manera de prepararse para un GP".

El resto, por supuesto, es historia: Leclerc superó el dolor para producir una gran victoria que fue fundamental en su camino hacia la gloria del campeonato. Unos meses más tarde estaba en F1 con Sauber, y ahora comprende cómo ese trágico verano de 2017 dio forma a lo que sería hoy.

Él explicó: "No hay nada que pueda prepararte para el momento en que pierdes a tu padre. Me he vuelto más maduro porque la pérdida de él me ha hecho más responsable, creciendo como hombre."

"Mentalmente me volví más fuerte que nunca. Perder a tu padre tan temprano en la vida es algo que te cambia para siempre".

El subcampeón del mundo estará en acción la próxima semana cuando Ferrari se una a los otros nueve equipos en la parrilla para tres días de pruebas de pretemporada en Bahrein. Eso comienza el jueves 23 de febrero y termina el sábado 25 de febrero.

La carrera inaugural de la temporada 2023 también se lleva a cabo en Bahrein, el domingo 5 de marzo.