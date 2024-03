¡TERRIBLES noticias para Checo Pérez!

Sergio Pérez, piloto mexicano, ha recibido una terrible noticia para su Red Bull Racing en el marco del comienzo del fin de semana para el Gran Premio de Australia.

La Federación Internacional de Automovilismo informó de los cambios en piezas que tendrán los equipos para la tercera carrera del Campeonato Mundial 2024 de la Fórmula 1. En ellos, destaca que Checo y Max Verstappen montaron un nuevo escape en su RB20.

Aunque no se reportó el motivo del cambio y tampoco fue visible algún problema en los autos austríacos durante la FP1 en Albert Park, un cambio de pieza tan pronto en la campaña no es lo ideal.

