Aloisio Hernández

Sábado 18 Febrero 2023 11:11

Carlos Sainz aseguró que se siente más preparado que en 2022 para afrontar la nueva temporada de la Fórmula 1.

A pesar de que Ferrari mostró a inicios del año pasado que tenía un auto capaz de pelearle las victorias a Red Bull, Sainz presentó varias dificultades que lo alejaron de poder pelear por el campeonato del mundo.

Entre abandonos, errores, falta de fiabilidad y a veces falta de ritmo, Carlos quedó muy lejos de los puntos que cosechaban Max Verstappen y Charles Leclerc semana a semana.

Sainz tras su triunfo en Silverstone

Aunque después se recuperó para ganar su primera carrera en F1 durante el Gran Premio de Reino Unido, nunca logró reducir la distancia con los tres primeros pilotos.

Nuevas ilusiones

El nacido en Madrid dejó muy claras sus intenciones: "Obviamente me siento con más confianza después del año pasado. Me siento más capaz, mejor preparado. Sé que puedo pelear en los ámbitos más altos de la clasificación, sé lo que tengo que hacer y me siento listo.

"Pero siempre digo lo mismo: 'Todos quieren ganar, todos están listos. Lo que importa son las secuelas. Una vez que ha comenzado la temporada, ¿cómo te mantienes fiel a tus ambiciones y metas a corto plazo?', finalizó.