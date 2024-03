EXIGEN la salida de la estrella de Red Bull

Ralf Schumacher, ex piloto de Fórmula 1, exigió la salida de una de las estrellas de Red Bull Racing.

Según Ralf, es hora de que Christian Horner, jefe de equipo, haga sus maletas: "Se volvió problemático para mí cuando vio él mismo como víctima durante la conferencia de prensa en Arabia Saudita. Por supuesto que lo siento por su familia, pero sólo hay una persona que empezó esto: él.

"Creo que ya no se puede ignorar el hecho de que él y su asistente personal se han vuelto muy cercanos. No puedo aceptar que siga diciendo que no quiere entrar en detalles al respecto. Puedo hablar por experiencia personal de mi divorcio que es difícil hablar abiertamente de algo tan privado.

"Mientras el caos continúe, causará un daño enorme a Red Bull "Horner ha dicho que nadie es más importante que el equipo. Por eso debe seguir su propia declaración y dimitir lo antes posible. Es una pena que el caso de Horner esté por encima de todo lo demás. Esto quedó muy claro en Bahréin.

"Sólo el día de la carrera se habló un poco sobre este deporte. También me molesta que difícilmente se pueda dar una opinión objetiva. "Por falta de transparencia. Todo debe resolverse lo más rápido posible. Nadie se verá afectado si se marcha. Es importante para la marca Red Bull. Pero llega un momento en que es necesario y lo mejor para todas las partes", dijo a SPORT1.

¿Qué pasó con Horner?

De Telegraaf adelantó que Red Bull abrió una investigación interna por acusaciones sobre comportamiento inadecuado del jefe de Red Bull Racing, pero sin especificar los motivos.

Después, se hizo de conocimiento público, gracias a un reporte de BILD, que la situación era mucho más delicada. Se trataría de un supuesto envío de fotografías de Horner a una empleada de la compañía, siendo este un comportamiento inexcusable de parte de los jefes de la empresa de bebidas austriaca.

Tras darse a conocer que un abogado externo hizo una investigación privada sobre el asunto, finalmente Red Bull anunció que no se encontraron evidencias para tomar acciones en contra del jefe.

Sin embargo, en el marco del inicio del Gran Premio de Bahréin se filtraron una serie de capturas sobre los mensajes que intercambiaron el jefe y su empleada, junto a más material gráfico.

Sin embargo, luego de que Red Bull sostuviera una investigación interna, la dicha empleada terminó suspendida de sus actividades.