La advertencia sobre Verstappen que puede BENEFICIAR a Checo

Red Bull ha sido advertido por el ex piloto Tim Coronel de tomarse en serio las amenazas del compañero de Checo Pérez, Max Verstappen, mientras contempla su futuro con el equipo, en algo que podría beneficiar al mexicano.

Ha habido una tormenta de especulaciones en los medios durante las últimas semanas, con el holandés en el centro de los rumores que sugieren que podría dar el salto para unirse a sus rivales Mercedes.

Durante el Durante el Gran Premio de Arabia Saudita, el asesor de Red Bull, Helmut Marko, participó en una reunión con el director general de la marca de bebidas, Oliver Mintzlaff, donde se discutió una posible suspensión.

Verstappen comparte una buena relación con el hombre de 80 años y le dio a su equipo un ultimátum, sugiriendo que tal vez no se quedara si le despedían a Marko.

Mientras Marko reveló algunas buenas conversaciones con Mintzlaff y sugirió que todo había vuelto a la normalidad en los campeones del mundo, han retumbado especulaciones en los medios sobre varias figuras clave en el equipo.

El futuro de Helmut Marko ha estado en el aire

Max Verstappen ha sido vinculado con Mercedes

¿Qué dijo Tim Coronel sobre Max Verstappen y Red Bull?

Coronel ha sugerido que las amenazas de Verstappen durante el fin de semana del GP de Arabia Saudita deberían ser una llamada de atención para Red Bull.

El joven de 26 años tiene contrato para permanecer con el equipo hasta 2028, pero el sorprendente cambio de Lewis Hamilton a Ferrari antes de 2025 ha demostrado que todo es posible.

“Si Verstappen dice eso, entonces realmente puede suceder”, dijo Coronel a RacingNews365.

“En ese sentido, en Red Bull Racing están empezando a pisar hielo fino, están tratando de alejarse un poco de Marko. para que puedan tomar decisiones un poco más fácilmente. En última instancia, eso es lo que creo que está sucediendo", destacó.

Helmut Marko y Max Verstappen comparten una buena relación

“Simplemente hay una lucha de poder entre Austria y Red Bull Racing en Inglaterra. Por eso la burla la hace Toto Wolff, que dice: 'Marko también es bienvenido con nosotros'”, continuó Coronel.

“Pero no olvides que Marko lleva 19 años en Red Bull. Realmente no se irá sin más y no lo pondrán allí sin más. Eso no es respetuoso y las cosas suceden muy rápido en Red Bull si haces cosas así", destacó.

“Hay que poder discutir las cosas y, por supuesto, se reparten algunas bofetadas debajo de la mesa, pero en este pozo de serpientes de la Fórmula 1 eso es bastante normal. Es simplemente política de alto nivel”, finalizó.