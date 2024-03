Checo revela una EMOTIVA historia de su infancia

Sergio Pérez ha revelado una emotiva historia de su infancia y de los primeros pasos que dio en el automovilismo.

Gracias a un video en una dinámica con el equipo de redes sociales de su escudería, Checo contó la anécdota: "Una vez había una carrera en un super y había un coche que me llamaba mucho la atención porque iba muy lento.

"Entonces me lo prestaron y ahí le di muchas vueltas y me acuerdo que el dueño me quería parar y yo le seguía dando porque me gustó mucho. Fue el primer recuerdo que tengo de los coches y a partir de ahí todo empezó.

"Siempre quise correr en Europa, en el World Cup. Ir en busca de este sueño, de este objetivo. A los 14 años intentaba buscar el presupuesto más económico en su momento. O sea, tener la oportunidad y convencer a, en su momento era Carlos Slim.

"Conseguí todas las propuestas posibles de la categoría total. La más barata de todas fue la que le gustó a Carlos y por eso nos fuimos", dijo.

Relacionado: Checo REVELA por qué es de los mejores del mundo

¿Qué pasó con Checo Pérez en 2023?

La temporada de Pérez fue cuesta abajo rápidamente después de su excelente comienzo y durante la segunda mitad de la temporada hubo cada vez más rumores sobre su futuro.

Se dijo que la dirección de Red Bull incluso habría condicionado a Checo a conseguir el segundo puesto en el campeonato del mundo, aunque Christian Horner y Helmut Marko dejaron claro que eso no era cierto.

A pesar de los rumores que han sido desmentidos, fue bueno para el mexicano haber logrado ocupar el segundo lugar detrás de Verstappen en el mejor auto de la competencia en Las Vegas y también el subcampeonato del mundo.

El nacido en Jalisco tiene contrato hasta finales de 2024; sin embargo, su rendimiento estará en la mira de los jefes y la prensa.