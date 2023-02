Aloisio Hernández

Viernes 17 Febrero 2023

Pilotos como Sergio Pérez, Lewis Hamilton, George Russell, Carlos Sainz, entre otros, se han quejado públicamente de la nueva regla de la FIA.

El organismo rector del serial comunicó que los pilotos ya no tendrán la posibilidad de emitir mensajes políticos o religiosos dentro de la Fórmula 1.

Recordar que corredores como Hamilton o Sebastian Vettel han llevado a lo largo de los años varios mensajes en contra del racismo, discriminación, o deterioro del medio ambiente.

A continuación te presentamos algunos de los mensajes de los pilotos que se han pronunciado en contra de esta nueva medida de la FIA.

Sergio Pérez

“No lo hemos discutido con la GPDA (Grand Prix Drivers’ Association), pero es algo con lo que no nos sentimos cómodos porque queremos ser nosotros mismos y queremos ser capaces de expresarnos de cualquier forma que podamos.

“Todos tenemos diferentes puntos de vista, diferentes creencias religiosa. Entiendo el lado político, pero todos deberíamos ser libres de expresarnos de la manera que queramos. Simplemente me cuesta pensar que podrán controlar lo que puedes decir o no decir. Para mí, eso no es correcto. Pero lo discutiremos”, agregó.

George Russell

"No estoy exactamente seguro de por qué la FIA ha tomado una actitud como esta. Es totalmente innecesaria en nuestro deporte y también en el mundo en el que vivimos en este momento.

"Me gusta pensar que esto es algún tipo de malentendido, pero no estoy seguro de que no vayamos a limitar nuestros pensamientos con alguna regla estúpida", señaló.

Carlos Sainz

“Personalmente, no creo que me afecte mucho porque nunca he sido un piloto que haya tomado posturas muy fuertes. Siempre utilizo mis redes sociales para expresar mis preocupaciones o mis valores, como hacen todos los atletas hoy en día sinceramente.

"Creo que es un llamado muy complicado hecho por la FIA para tratar de prohibir repentinamente esta libertad de expresión o la libertad de expresarse y sus preocupaciones sobre el mundo moderno. Creo que podría resultar contraproducente en algún momento”, declaró.

Lewis Hamilton

“Nada me impedirá hablar sobre las cosas que siento que me apasionan y los problemas que existen.

"Siento que el deporte tiene la responsabilidad, aún, siempre, de hablar como un medio para crear conciencia sobre temas importantes, particularmente cuando viajamos a todos estos lugares diferentes, así que nada cambia”, recriminó.

“Creo que ha habido una buena cantidad de pilotos que se han presentado y ya expresaron sus pensamientos, y todos ellos están en línea y supongo que un poco en contra de lo que se ha dicho y el hecho de que no debería estar prohibido.

“Pero no debería haber una regla al respecto, creo que como pilotos deberíamos poder decir en lo que creemos y decir lo que pensamos porque solo lo hacemos por lo que creemos que es la razón correcta.

“Y no creo que ninguno de nosotros sea lo suficientemente tonto como para comenzar a inventar cosas al azar y aprovecharlas como una mala ventaja.

"Creo que lo aprovechamos porque tenemos millones de fanáticos que nos siguen y están influenciados por nosotros. Solo decimos cosas o compartimos cosas, porque creemos que va a ayudar a todos", finalizó.

"Me sorprendió. Todavía necesito entenderlo, supongo que muchos de nosotros todavía necesitamos entender lo que eso significa.

“Soy de una parte del mundo, crecí en un país donde todos somos libres de expresar nuestras opiniones y religiones. [Somos] libres de decir lo que pensamos.

"Creo que es un valor que aprecio y que también me gustaría ver en la F1. Tengo curiosidad por ver cómo va eso y cómo van a ir las conversaciones”, dijo el danés a Sky Sports F1.

Zhou Guanyu

“No estoy demasiado en política, pero no creo que el enfoque de la FIA sea la forma correcta de hacerlo. Somos humanos, así que podemos decir lo que queramos, pero no estamos en contra de nadie.

“Solo estamos diciendo la verdad o tratando de ser la persona real por dentro y por fuera, así que creo que deberíamos tener derecho a decir lo que queremos", opinó el chino.

“Personalmente, no me gusta la política. Me gusta hacer lo que amo, que es correr, pero la política es al mismo tiempo parte de la sociedad actual. Creo que la Fórmula 1 ha hecho un buen trabajo al prestar atención a algunos de estos tipos de problemas y muchos pilotos han alzado la voz, incluido Sebastian.

“No entiendo por qué nos quieren controlar. Creo que deberíamos tener derecho a hablar sobre lo que queremos. Yo lo veo así, pero veremos qué pasa”, dijo a Expressen.

“Creo que primero debes saber que todos somos diferentes. Algunas personas son un poco más francas que otras.

"Normalmente no soy tan franco. En primer lugar, es difícil para un piloto concentrarse completamente en eso. Realmente tienes que involucrarte en todo y tener todos los hechos claros, pero no creo que sea necesario.

"Te aseguras de que a la gente ya no se le permita hablar. Creo que a la gente se le debería permitir. Como dije, algunas personas hablarán un poco más, otras un poco menos. Creo que fue un poco innecesario”, dijo a Sky Sports.

"Parece un tema bastante amplio... necesitamos claridad de la FIA sobre lo que están tratando de decirnos.

"Desde el punto de vista personal, es algo confuso... estábamos muy a favor de 'We Race As One' y todo este tipo de situaciones, así que ahora parece que la FIA está tratando de alejarse de eso".

"Así que tenemos que ver. Necesitamos estar abiertos en el diálogo sobre lo que están tratando de hacer. Necesitamos poder hablar libremente hasta cierto punto. Estoy seguro de que vamos a tener claridad más adelante sobre lo que realmente están tratando de decir", dijo el corredor de Williams.