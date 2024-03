El gran gesto de Sainz que ayudó a Bearman a hacer HISTORIA

Calado y tras bambalinas. Carlos Sainz terminó siendo una gran influencia para el muy buen resultado que consiguió Oliver Bearman en su debut de F1 con Ferrari aconsejando con trucos al piloto británico.

El piloto sustituto de Sainz se llevó todos los focos en Jeddah durante el GP de Arabia Saudita, donde terminó en séptima posición y fue designado Piloto de Día, pero esto no habría sido posible sin la ayuda del español.

Si bien Carlos no pudo estar presente desde las terceras sesiones de prácticas libres para la Scuderia y tuvo que ser operado de emergencia, de todos modos pudo mantenerse en comunicación con Bearman para explicarle detalles de su monoplaza que le ayudarían a tener una mejor carrera

Estos consejos ciertamente ayudaron mucho, ya que Bearman terminó convirtiéndose en el piloto más joven en la historia de la Fórmula 1 en sumar puntos en su carrera de debut y se metió dentro del top 10 del campeonato de pilotos.

Artículo relacionado: ¡FUERTE pelea de Sainz con sus médicos!

¿Qué consejos le dio Carlos Sainz a Oliver Bearman?

El piloto terminó yendo al circuito de todos modos para la carrera, de manera disimulada, y actuó como el mejor de los ingenieros, explicando a Oliver algunas características a tomar en cuenta del auto.

"Me habló sobre el procedimiento de salida, porque estaba usando su volante. Me dio algún consejo y me dijo que estaría en el muro ayudándome durante la carrera", explicó Bearman a DAZN

"Me alegró mucho ver que se encuentra bien y tiene buen aspecto. Mi resultado también es gracias a Carlos, me dijo que estaría en el muro ayudándome durante la carrera", agregó.

La ayuda de los Sainz no paró ahí, ya que también la gran leyenda del Rally Dakar, Carlos Sainz padre, se mantuvo apoyando al padre de Oliver en el debut de su hijo que terminaría con su nombre en la historia de la Fórmula 1.