El campeonato SECRETO de Checo Pérez

Antonio Pérez, hermano de Sergio Pérez, reveló un campeonato secreto del corredor mexicano de Red Bull Racing.

En un video publicado por Red Bull en TIkTok, el hermano de la estrella mexicana contó cómo Checo casi se dedica a otra cosa fuera de las pistas: “Nos encantaba ir a los karts, pero lo veíamos siempre como un juego y la verdad es que poco a poco se fue convirtiendo cada vez más profesional y cada fin de semana era estar en la oficina con mi papá y estar viendo las carreras de Checo.

"Ganaba muchas carreras. Checo a los 13 años estaba corriendo contra pilotos de 20, 25, 30 años. Ganaba y estaba peleando el primer lugar siempre.

“La situación económica en la familia no era la mejor, no sobraba, no faltaba nada, pero no sobraba nada. Pero hubo un momento en el que Checo también quería vivir como un niño normal de su época, de su edad. No tenía la certeza de que podía tener una carrera en este deporte tan complicado.

"Incluso Checo de niño estuvo muy pegado al fútbol. Llegó a ser campeón goleador de la liga acórdica. Quizás si hubiera tenido la oportunidad de poder hacer carrera en el fútbol. No sé hasta dónde hubiera llegado, pero sí le daba para intentarlo", contó.

Relacionado: Las palabras de Marko que DEFINEN el futuro de Checo

¿Hasta cuándo tiene contrato Checo Pérez en Red Bull?

Sergio Pérez todavía tiene contrato hasta finales de la temporada 2024 con Red Bull Racing, por lo tanto, la presión estará sobre el mexicano para la actual campaña.

Checo ya ha completado tres temporadas en Red Bull. Se hizo inmortal tras su actuación en Abu Dhabi en 2021 y continuó esa racha en 2022, cuando Red Bull Racing también volvió a ganar el título mundial de constructores.

En 2023, el nacido en Jalisco empezó fuerte y ganó dos de las primeras cuatro carreras, pero causó revuelo al querer competir por el título con Max Verstappen. Además, el desarrollo del RB19 se alejó del estilo de manejo del mexicano y lo afectó fuertemente en su confianza.

Sin embargo, los jefes del equipo han dejado muy claro que el mexicano seguirá para el próximo campeonato y dependerá de él poder alargar su paso por el equipo austriaco para 2025.