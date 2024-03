¡Se CONFIRMA la ruptura en Red Bull Racing!

Dr. Helmut Marko tradicionalmente viaja en el avión de Christian Horner después de las carreras, pero después del Gran Premio de F1 de Arabia Saudita, el máximo asesor de Red Bull dejó a su colega solo en el aeropuerto y subió al avión nada menos que con Max Verstappen.

Esto lo informó De Telegraaf: 'Un ejemplo del cambio de relaciones: normalmente Marko sube al avión con Horner de regreso a casa, con escala en Austria para deponer al máximo asesor de 80 años.

"Después de la carrera en Jeddah, Marko no voló con Horner, sino con Verstappen. Marko no es un hombre de juegos y, por lo tanto, no pretende que todo el alboroto se acabe de repente después de algunas conversaciones en Jeddah", comentaron.

¿Qué pasó con Helmut Marko?

Marko anunció durante el fin de semana de carrera en Jeddah - después de una conversación con el CEO de Red Bull, Oliver Mintzlaff - que permanecerá en su puesto, pero también enfatizó que esto no significa que el frío aún no haya terminado. Todavía hay mucho en juego en Red Bull que debe resolverse.

Uno de los temas más importantes es lo que sucederá a continuación con el jefe del equipo, Horner, cuya relación con varias personas ha caído al punto de congelación. Marko tampoco tiene una relación óptima con el británico. Esto no se debe sólo a los acontecimientos recientes.

Marko y Horner a menudo chocan y a menudo tienen puntos de vista diferentes sobre determinados asuntos. Sin embargo, Marko se siente apoyado por varias personas importantes dentro de Red Bull, incluidos Verstappen, su padre Jos y el entrenador Raymond Vermeulen.

Las relaciones en Red Bull se han visto gravemente perturbadas. Horner está bajo una fuerte presión y no sólo por su supuesta aventura. Hay mucho tira y afloja dentro de los muros de Red Bull sobre quién obtiene el poder en qué área.

El principal accionista tailandés del gigante de las bebidas energéticas mantuvo durante mucho tiempo una mano sobre la cabeza de Horner, pero ayer ya se oía que Chalerm Yoovidhya también estaba empezando a dudar de si seguir con Horner era la decisión correcta.

Cada vez empiezan a surgir más bandos y la familia Verstappen ya ha elegido un bando. El padre Jos no se anduvo con rodeos sobre Horner y su hijo Max expresó claramente su apoyo a Marko. El hombre de Graz indicó más tarde que realmente "apreciaba" la "lealtad" de Max y finalmente incluso abordó con él su jet privado, en lugar de regresar con Horner como es habitual.