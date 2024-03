Los mejores memes del Gran Premio de Bahréin

Finalmente arrancó la temporada 2024 de la Fórmula 1 y con ella llegaron los primeros encontronazos en la pista y fuera de ella.

Los Verstappen siguen dando de qué hablar, Max volvió a ganar el primer lugar sin mucha resistencia de sus rivales y Jos arremetió contra Christian Horner, señalándolo como el responsable de una crisis en el equipo y en la propia F1.

Fernando Alonso sigue dándose a querer por todos aquellos equipos que están en la búsqueda de un piloto para el próximo año y Sergio Pérez ya se hizo viral con los regaños a su ingeniero Hugh Bird, a quien le pidió ser más claro e intenso en la radiocomunicación.

Es así como se fue el primer Gran Premio de la temporada, pero con él llegaron los mejores memes de la red.

