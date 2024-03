¡ORGULLO mexicano brilla en F3!

Santiago Ramos, corredor mexicano, brilló en la clasificación para su primera carrera en la Fórmula 3.

El piloto de Trident se quedó con el quinto mejor tiempo de la sesión que definió el orden de salida para el Gran Premio de Bahréin del sábado. Ramos hizo su vuelta en 1:46.798 segundos, a 0.367 de la pole de Dino Beganovic.

Noel León, el otro nacido en México que competirá en la F3, logró ubicarse en la 13º posición con una vuelta en 1:47.031. Finalmente, Sebastián Montoya, otro latino, se clasificó en el 29º lugar de la parrilla y el peruano Matías Zagazeta empezará desde la P24.

Cinco de los diecisiete novatos que tendrá la categoría para el campeonato de 2024 se metieron en el Top 10 de la clasificación de este viernes. Algo que llamó la atención en redes sociales.

Luke Browningn, Gabriele Mini, Sami Meguetounif se ubicaron entre las mejores cinco vueltas. Mientras que Ramos, Leonardo Fornaroli, Tim Tramnitz, Christian Mansell, Arvid, Lindblad y Max Esterson completaron a los 10 registros más bajos de la sesión en Bahréin.

