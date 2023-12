Noel León, piloto mexicano, fue anunciado oficialmente como corredor de Fórmula 3 para la temporada 2024.

El joven de 18 años viene de ser campeón en el Euroformula Open con el equipo Team Motorpark.

Recordar que el nacido en Monterrey ya había estado presente el año pasado en el Test de Jerez de la categoría y, de hecho, ya debutó en el pasado Gran Premio de Macau. Además, era parte de la famosa academia de pilotos de Red Bull Racing.

León correrá en F3 con el equipo Van Amersfoot, siento el tercer hispanohablante confirmado para la categoría tras Mari Boya y Sebastián Montoya.

🚨 ANNOUNCEMENT 🚨



Van Amersfoort Racing announces the signing of Noel León for the 2024 FIA Formula 3 Championship.



Read the full press release on our website, link in bio. 📄

#vanamersfoortracing #VAR #F3 #Formula3