¡Victoria mexicana en el Gran Premio!

Daniel Suárez ha ganado el Ambetter Health 400 de la NASCAR Cup Series en el Atlanta Motor Speedway en un final de locura.

El piloto mexicano ha superado el trago amargo de las 500 de Daytona donde un choque le robó un gran resultado para ahora ganar en una de los cierres de carrera más cortos en la historia de la NASCAR.

En un final de fotografía con Ryan Blaney y Kyle Busch, el regiomontano se impuso después de caer ligeramente al segundo lugar a falta de dos vueltas para imponerse en el que es ahora el tercer final más parejo en los registros históricos del circuito.

El auto número 99 de la escudería Trackhouse Racing que conduce el mexicano logró cruzar la bandera a cuadros por segunda vez en su carrera. Lo más importante es que con esta victoria el piloto originario de Monterrey ha obtenido su lugar en los playoffs de la NASCAR Cup Series de manera automática.

3-WIDE AT THE LINE! WHAT A FINISH. Repost to congratulate Daniel Suárez on his Atlanta Motor Speedway WIN! pic.twitter.com/RdewRqJiwg