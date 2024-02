Lo MEJOR del tercer y último día de pruebas en Bahréin

Charles Leclerc y Ferrari terminaron con fuerza el último día de pruebas en Bahréin dando un gran paso adelante para el inicio de la temporada.

Leclerc no sólo marcó el mejor tiempo con 1:30.322, sino que su equipo también recorrió bastantes kilómetros y el ritmo de carrera parecía bueno. Max Verstappen completó 66 vueltas y el cuarto mejor tiempo hoy, detrás de George Russell y Guanyu Zhou.

El tercer y último día de pruebas en Bahrein comenzó con una temperatura agradable. Sainz fue uno de los pilotos que salió rápido y enseguida marcó una primera referencia.

Sin embargo, después de apenas media hora de viaje, algo volvió a salir mal con una tapa de alcantarilla. Pérez pasó su Red Bull por encima de la tapa, en un intento de atacar desviado en la siguiente curva, después de lo cual se soltó y se ondeó la bandera roja.

Sorprendentemente, esto ocurrió exactamente en el mismo lugar que ayer. Causó algunas preguntas en el paddock; porque ¿cómo podría volver a pasar esto y cuánto retraso causará hoy? Ayer se interrumpió la sesión matinal, lo que provocó la pérdida de un tiempo valioso.

Al final, la sesión se detuvo durante más de una hora porque hubo que reparar la tapa de alcantarilla. Para compensar a los equipos, se canceló la pausa para el almuerzo y los equipos pudieron utilizar ese tiempo para salir a la pista.

En las primeras horas no se marcaron tiempos realmente rápidos, porque el mejor tiempo de entonces, 1:31.247 de Sainz, no se acercaba al mejor tiempo de la semana, también marcado por el español de Ferrari. En la fase inicial del día de pruebas, los equipos y pilotos se centraron principalmente en recopilar datos en las tandas largas.

Las tandas largas continuaron durante un tiempo y eso significó que varios pilotos lograron recorrer bastantes kilómetros. Ricciardo estuvo muy por encima del resto por la mañana.

El conductor de la aplicación Visa Cash recorrió 64 vueltas en su tanda inicial, le siguió Magnussen en segundo lugar con 58 vueltas y Sainz en tercer lugar con 49 vueltas.

Checo se quedó ligeramente por detrás de los compañeros antes mencionados con 38 vueltas, mientras que el mexicano tuvo que pasar el volante a Verstappen por la tarde.

Verstappen volvió a ponerse al volante del RB20. Lo mismo se aplica a Alonso, que pudo volver a poner a prueba su AMR24. En el momento en que Verstappen inició su primera tanda rápida, inmediatamente se fue al primer tiempo, más de una décima y media por debajo del tiempo de Sainz. Poco después, el vigente campeón del mundo hizo otro intento y puso a Sainz a casi medio segundo de él.

Luego fue el turno de Leclerc, que había relevado a Sainz durante la parte de la tarde. El monegasco partió con el neumático blando y logró adelantar a Verstappen por más de tres décimas y marcar el mejor tiempo.

Poco después lo apretó un poco más, hasta unas buenas cuatro décimas. Luego volvimos a ver principalmente carreras más largas.

En la fase final, Russell y Zhou, entre otros, completaron una vuelta rápida, lo que provocó que Verstappen cayera al cuarto mejor tiempo. Sin embargo, el holandés no estará preocupado en absoluto, porque Red Bull se mostró bastante fuerte durante los tres días de pruebas.

Ferrari parece que será el principal rival de Red Bull; La Scuderia tuvo un buen día hoy y también mostró un ritmo de carrera competitivo. Tanto Leclerc como Sainz también consiguieron recorrer un número de kilómetros aceptable.

Completaron 74 y 71 vueltas respectivamente. Verstappen, que condujo la sesión de la tarde, completó 66 vueltas. Su compañero Pérez registró 53 vueltas por la mañana. Sin embargo, el que más kilómetros ha consumido hoy ha sido Piastri. El piloto de McLaren completó nada menos que 91 vueltas en media jornada.

