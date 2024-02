Alonso desata su FURIA contra la Fórmula 1

Fernando Alonso se ha visto afectado en su preparación en los tests de Bahréin después de tener que dejar su sesión a medias por el incidente de la alcantarilla de Charles Leclerc

La sesión de la mañana de este jueves se vio cortada en más de una hora y media, lo cual terminó por dar aún más razón a un Alonso que lleva tiempo quejándose del poco tiempo de preparación de pretemporada oficial que se brinda a los pilotos.

Fernando muy apenas pudo dar 31 vueltas en el AMR24 el día de hoy para cronometrar un 1:33:053 y al terminar hizo saber su clara furia respecto a la situación calificando de ridícula la situación.

Al ser únicamente tres días de pretemporada, se convierten en uno y medio por piloto y eso ha sido reducido aún más después de la hora y media perdida el día de hoy.

El accidente de Ferrari, que de nuevo se vio en problemas con una alcantarilla, ahora con Charles Leclerc como protagonista, realizó un caos que no permitió que se reanudara las pruebas hasta la sesión de la tarde.

Algunos pilotos como Checo Pérez debieron dobletear sesión y cambiar de planes respecto a los originales, pero ese no fue el caso de Alonso con Aston Martin, que terminó rodando 46 vueltas menos que el miércoles.

¿Que dijo Alonso al respecto de ese problema?

Fernando terminó quinto en la tabla de tiempos a 1.3 de Leclerc, pero no reparó en ser vocal sobre sus quejas de lo vivido hoy en Sakhir:

“Es difícil de decir, son solo test y no tenemos ni idea de lo que hacen los demás. Nuestro programa está en cambio constante según el tiempo disponible, porque no es fácil de entender que tengamos tan poco tiempo para entrenar antes de un campeonato, es como si en el fútbol o el tenis cambias la pelota, la raqueta, y los deportistas no lo pueden probar. Es el deporte más sofisticado, parece un poco ridículo”, dijo enojado Fernando.

Alonso estará volviendo a la pista mañana para tener su última sesión de pruebas, pero si algo ha logrado en estos días es dejar claro su inconformidad con la forma en la que se están llevando las cosas.