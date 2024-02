¡Piastri se REBELA contra Hamilton!

Oscar Piastri es uno de los pilotos jóvenes más talentosos de la parrilla actualmente, y fiel a su intrépido espíritu competitivo y de manejo, ha dejado claro que de su parte, habrá ningún deseo por ver a Hamilton ganar en su adiós de Mercedes.

Oscar es una de las revelaciones más importantes en el mundo de la Fórmula 1 después de su excelente temporada de novato en McLaren, y su personalidad también ha dado de qué hablar fuera de las pistas por su competitividad.

La llegada de Piastri a McLaren después de severas turbulencias han permitido que el equipo comandado por Zak Brown tenga en sus filas a dos de los pilotos jóvenes más prometedores de la parrilla para el largo plazo.

La irrupción de Oscar fue una resonancia incluso mayor a la esperada, ya que en una sola temporada ha logrado algo que su compañero, Lando Norris, no ha podido hacer en más de 100 fines de semana de F1, ganar una carrera ya sea de Gran Premio o Sprint.

Dentro de todo el terremoto vivido en la temporada baja gracias al anuncio de que Lewis Hamilton se marchará a Mercedes, Piastri fue preguntado sobre un posible cierre con broche de oro del británico con su escudería, y fiel su espíritu competitivo, contestó de manera acorde al éxito que ha tenido.

¿Qué dijo Piastri sobre Hamilton?

Dentro del podcast The Fast And The Curious le preguntaron al australiano: "¿No crees que sería increíble que Lewis Hamilton ganara este año en Mercedes?"

Piastri respondió tajantemente: "No, no sería increíble... ¿De qué estás hablando? Creo que Oscar Piastri gana su primer campeonato mundial es una historia mucho mejor", agregó.

La respuesta del piloto de McLaren sacó las risas entre los anfitriones del programa por el mantener siempre en todo momento el enfoque competitivo de parte del australiano, que se toma bastante en serio su carrera.

Piastri y McLaren comenzarán las pruebas de Bahréin esta siguiente semana para llegar en plenitud al inicio de temporada de la Fórmula 1 el 2 de Marzo.