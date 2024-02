Ferrari revela el ÚLTIMO atuendo de Sainz

Ferrari presentó los nuevos diseños de los trajes que utilizarán Carlos Sainz y Charles Leclerc para la temporada 2024 de la Fórmula 1.

La escudería italiana ha mostrado al público por primera vez el mono que usará por última temporada el piloto español pilotando para Maranello, y afortunadamente son bastante mejores que los de temporadas anteriores.

En la víspera de la presentación del SF-24 que se llevará a cabo la siguiente semana, la Scudería por medio de sus canales de redes sociales mostró los diseños para 2024 de vestimenta en sus pilotos.

Dentro de los detalles que presenta esta nueva edición de Ferrari, se caracteriza que se deja el color negro de años previos, para retomar los vivos en color blanco, característicos de la etapa dominante que tuvo Michael Schumacher en la última era dorada del equipo italiano.

Además, otro de los detalles notorios en los nuevos elementos que usarán la ropa de Ferrari será que el 'cinturón' de los pilotos será la bandera de sus respectivos países, en este caso, España y Mónaco.

Red, yellow and white. What. A. Sight.



Introducing our new 2024 race suits ❤️💛 pic.twitter.com/XpoSVqHdC7