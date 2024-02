Alonso, MODELO de Aston Martin

La línea de ropa que utilizarán tanto Fernando Alonso como Lance Stroll con Aston Martin durante 2024 ya está disponible para venta, al menos para los socios I/AM, a partir de hoy.

Aston Martin ha puesto a la venta la ropa que estarán utilizando a lo largo de la temporada los integrantes de su equipo en la Fórmula 1 liderados por Alonso, que se encuentra en su último año de contrato con el equipo, por lo que los aficionados al piloto español o a la escudería británica que sean miembros del programa "I / AM" podrán hacerse de manera anticipada con estas prendas y adicionalmente un descuento sobre ellas.

Por medio de una publicación de redes sociales, el equipo donde pilota Fernando anunció la posibilidad de entrar a la página de la tienda oficial del equipo para poder adquirir la mercancía, y en la foto principal se puede ver tanto a Fernando Alonso como a Lance Stroll vistiendo algunas prendas de esta nueva línea de ropa.

I / AM members... your time is now!



Our 2024 team merchandise store is now live for #IAM members only, including 10% off your first order with code: IAM10.



Missed out? Click below and sign up to get access.