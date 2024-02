El adiós PERFECTO de Sainz en Ferrari

Al final de la próxima temporada, Carlos Sainz se despedirá de Ferrari, dando paso a Lewis Hamilton para unirse al equipo, por lo que quiere el campeonato para tener su salida perfecta del equipo

A pesar de haber sido reemplazado, Sainz se mantiene sereno ante la situación, subrayando su compromiso de dar lo mejor de sí en su última temporada con Ferrari.

Originalmente, el contrato de Sainz en la Fórmula 1 estaba programado para finalizar después de la temporada 2024, y había expresado su deseo de finalizar sus planes futuros antes del inicio de la próxima campaña.

Sin embargo, actualmente se enfrenta a la incertidumbre sobre sus perspectivas de conducción más allá de este año.

Carlos Sainz busca nuevo equipo para 2025

Lewis Hamilton sustituirá a Carlos Sainz en 2025

¿Qué dijo Sainz acerca de su salida?

En una entrevista con Sky Sports, Sainz expresó su enfoque en lograr el máximo rendimiento durante el resto de su mandato con Ferrari.

“Estoy bien, estoy tranquilo, estamos trabajando para el futuro pero, sobre todo, para lo que tenemos por delante”, afirmó Sainz.

“Es un año muy importante, mi último año con el equipo y quiero hacerlo lo mejor que pueda. Estoy entrenando para prepararme lo mejor que pueda y darlo todo”, agregó.

Aunque ha sido excluido de los planes de futuro del equipo, Sainz ha afirmado que no alberga rencor ni malestar por la situación.

“No, no me decepcionó,Al experimentar Ferrari desde dentro, ya sabía varias cosas y me preparé con el equipo de cara a futuros cambios. No quiero pensar en nada más que en cómo darlo todo esta temporada para Ferrari". dijo

“Saber que será el último año con un equipo no es lo más normal para empezar una nueva temporada pero en cuanto me pongo el casco en Bahrein y salgo a la pista, puedes asegurarte de que solo pensaré en ir lo más rápido posible", destacó

“Si existe la posibilidad de convertirme en Campeón del Mundo, intentaré aprovecharla”, concluyó Sainz.