Ocon CONFIRMA vínculos con Mercedes

Esteban Ocon confirmó lo s"vínculos" que tiene con Mercedes en medio de los rumores sobre el asiento vacante que dejará Lewis Hamilton.

En palabras publicadas por Motorsport, el corredor francés dijo lo siguiente durante el evento de presentación del nuevo auto de Alpine: "Siempre he tenido fuertes vínculos con Mercedes.

"Sigo siendo un conductor junior de Merc. Esto siempre ha sido así, incluso si ya no soy tan joven. Todavía tengo contrato con ellos en algún momento.

“Entonces, así es como es. Veremos. Por el momento estoy totalmente dedicado a Alpine. Ese es mi enfoque.

“Necesito hacer un buen trabajo en la pista, como siempre. Cada año es crucial en la F1 porque no importa si tienes contrato o no. Si no actúas, puedes quedar fuera. Así es como es.

“Si haces un trabajo fuerte siempre habrá conversaciones, rumores y cosas buenas para ti. Mientras hablen de ti, significa que lo que haces en la pista es bueno”, comentó.

¿Quién será el reemplazo de Lewis Hamilton en Mercedes?

Carlos Sainz será el principal perjudicado por la llegada del siete veces campeón del mundo y, con su contrato acabando en 2024, podría ser interesante para Mercedes gracias a lo mostrado con la Scuderia.

Es importante señalar que Carlos fue el único piloto que logró ganar una carrera el año pasado fuera de los corredores de Red Bull, así que es seguro que no le faltarán equipos interesados en sus servicios.

Carlos Sainz

Fernando Alonso también acaba contrato en 2024, aunque tiene una cláusula de ampliación de uno más; sin embargo, la posibilidad de llegar a un equipo con chances de ganar carreras seguramente sea muy seductora.

Alonso demostró que sigue siendo un corredor más que válido a sus 42 años y, con George Russell comprometido por varios años, Fernando podría acabar su carrera peleando en lo más alto de la parrilla.

Fernando Alonso

Correr para Williams no es una tarea sencilla, pero Alexander Albon ha logrado sacar agua de las piedras con un auto que no está remotamente cerca de ser competitivo.

Albon ha podido conseguir puntos en actuaciones casi heroicas para el legendario equipo británico y desde hace meses hay rumores sobre interés en Ferrari, Mercedes, Red Bull.

Alexander seguramente será un nombre que en 2025 tenga mucha relevancia, aunque el terremoto causado por Lewis podría hacer que se mueva antes.

Lando Norris

Aunque firmó un nuevo contrato con McLaren hace muy poco, no se puede negar que Mercedes esté dispuesto a negociar alguna salida de Lando Norris para juntarlo con Russell.

Seguramente será determinante el rendimiento que tengan los de Woking en 2024 para saber si Lando querrá seguir intentando buscar esa ansiada victoria.

Kimi Antonelli

A pesar de que Kimi Antonelli parece ser el postor con menos números para llegar a Mercedes, no se puede negar que debutar en la Fórmula 2 con 17 años es una señal de un talento innegable.

El joven italiano es llamado a ser una de las grandes promesas que tiene el automovilismo mundial en los seriales inferiores; sin embargo, quedará por ver puede demostrar lo suficiente en la antesala a la F1 para convencer a los directivos de hacer una apuesta similar a la de Max Verstappen en Red Bull.