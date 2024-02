Sospechan que Red Bull ABANDONÓ a Checo Pérez

John Watson, ex piloto de Fórmula 1, cree Red Bull Racing le negó la posibilidad a Sergio Pérez de configurar el RB19 a su manera.

En su aparición en el podcast de Motor Sport Magazine, el corredor habló de la situación del mexicano: "Creo que algunos conductores necesitan más un brazo alrededor del hombro y consuelo, y hay algunos que son duros como el tungsteno, y simplemente se suben y lo hacen a su manera.

"Pero creo que en la situación actual de la Fórmula 1 contemporánea, los coches son piezas muy complejas y gran parte de la preparación para un Gran Premio se realiza ahora en los talleres, la simulación, la ingeniería aerodinámica y el conocimiento que tienen los equipos.

“De manera efectiva, el equipo está llevando un auto a una pista de carreras en lo que consideran la configuración más optimizada posible. Quizás a Sergio no le guste la configuración.

“Y creo que tal vez en uno de los Grandes Premios más recientes, preguntó: ‘¿Puedo volver al auto con el que disfrutaba correr a principios de año?’ Y creo que esa solicitud fue denegada.

"Creo que el argumento sería, y solamente supongo que esto, es porque el equipo diría: 'Donde estábamos en marzo o abril, a donde estamos ahora en septiembre, octubre, el auto está tal vez medio segundo de vuelta más rápido, no voy a darte un coche medio segundo por vuelta más lento porque no puedes entender el coche actual, soluciónalo tú mismo o soluciónalo de alguna manera'.

"Y no sé qué ha hecho Pérez, pero tal vez pasar más tiempo en el simulador y tal vez parte de regresar un poco a donde estaba su auto, darle ese auto en el simulador, dejarle ganar confianza y luego comenzar a escabullirte.

“Pero sospecho que a Pérez en particular, y yo también era uno de esos pilotos, nunca me gustó un auto con morro ágil y con sobreviraje. Me gustaba correr mi auto desde la rueda trasera, no desde la delantera", comentó.

¿Cuándo presentará Red Bull su auto de 2024?

Red Bull Racing presentará el RB20 de Sergio Pérez y Max Verstappen el próximo 15 de febrero de 2024.

Haas, Stake y Alpine ya presentaron sus autos. Mientras que se espera que el resto de equipos presenten sus monoplazas en los siguientes días.