Carlos Sainz reveló sus objetivos para la última campaña que vivirá como corredor de Ferrari.

En palabras recogidas por Motorsport, el corredor de la escudería de Maranello dejó claro su sentir: "Como he dicho, no quiero pensar en otra cosa que no sea dar lo mejor de mí en la temporada que me espera con Ferrari.

"Estoy tranquilo, sabemos que tenemos una temporada muy importante por delante. Este será mi último año en Ferrari, así que quiero hacer lo mejor que pueda: también estoy entrenando con karts para dar lo mejor de mí cuando esté en la pista.

“Sí, he vivido un invierno diferente al habitual: he cambiado mi equipo de entrenadores y he modificado mi preparación, estoy haciendo más trabajo cardiovascular y he vuelto a montar en bicicleta.

"Del mismo modo, haré todo el entrenamiento posible, incluso en los karts y en el coche, que es lo que más me divierte", comentó.

¿Cuántos puntos hizo Carlos Sainz en 2023 con Ferrari?

Carlos Sainz ganó con autoridad el GP de Singapur

Carlos Sainz concluyó con 200 puntos el Campeonato Mundial de Fórmula 1 2023.

El español quedó ubicado en la séptima posición del Mundial de Pilotos, con seis puntos menos que Charles Leclerc, su compañero de equipo.

Sin embargo, el corredor nacido en Madrid fue el único capaz de arrebatarle una victoria a Red Bull Racing con su triunfo en el Gran Premio de Singapur. Además, consiguió tres podios.