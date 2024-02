Sainz y Leclerc reaccionan al NUEVO traje de Ferrari

Ferrari ha presentado un video de las reacciones de Carlos Sainz y Charles Leclerc a los nuevos monos de la Scuderia para la temporada 2024.

Sin mostrar como tal los nuevos diseños de los monos que usarán en la temporada de F1 que está por comenzar, el equipo de Maranello ya nos dio algunas pistas de lo que se puede esperar de su vestimenta.

Con un clip en las redes sociales del equipo, se puede ver las reacciones y comentarios de Leclerc y Sainz (seguramente antes de enterarse de su fatídico destino con el equipo para 2025) observando los nuevos detalles de la ropa que usarán

Con comentarios como "Se ha ido el negro, el blanco ha vuelto", los pilotos han dejado entrever que Ferrari volverá a los diseños de trajes que se hicieron famosos especialmente en la exitosa etapa de Michael Schumacher con el equipo italiano donde dominaron a placer la parrilla.

🗣️ “The black is gone, the white is back”



Watch @CarlosSainz55 & @Charles_Leclerc take a look at their new 2024 race suits 👀 pic.twitter.com/dChxApd8vB