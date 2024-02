Así REVELÓ Hamilton su salida a Ferrari

Nicolas Hamilton, el hermano de Lewis Hamilton, ha revelado cómo el siete veces campeón del mundo le comunicó la noticia de que se uniría a Ferrari en 2025.

El mundo de la Fórmula 1 se sumió en el caos el jueves por la tarde con la confirmación de que Hamilton se cambiaría a Maranello al final de la temporada 2024. en un acuerdo de varios años.

La medida dejó atónitos a los fanáticos y expertos, y sin duda a la familia del británico, que ha sido extremadamente unida y solidaria durante su carrera récord en la F1, especialmente su padre Anthony, quien dirigió su carrera en sus inicios. años y su hermano Nicolas, que compite en el Campeonato Británico de Turismos.

Y este último habló en un vivo de Instagram con cuenta la historia de cómo su hermano dejó caer la enorme bomba.

{inlineimage[https://sportsbase.io/images/gpfans/copy_620x348/808ea17290191fac7e29bde9197834aa07681452.jpg][Lewis Hamilton se unirá a Ferrari en 2025][2]} {inlineimage[https://sportsbase.io/images/gpfans/copy_620x348/57c75f3b38a69c9f7c32488ce63674e67e25f203.jpg][Su salida de Mercedes ha dejado atónito al mundo de la F1][2]}

El hermano de Lewis, Nicolas, contó la historia de cómo se enteró de la noticia

¿Cómo fue la llamada familiar de Hamilton?

Durante la transmisión en vivo, Nicolas estaba hablando con sus seguidores cuando alguien le preguntó cómo se enteró de la impactante noticia, y él explicó que fue de último minuto, como el movimiento mismo.

“Entonces, si alguien no sabe, hablo en público, ¿no?”, relató. “Así que ayer estaba dando un discurso público para Coca-Cola. Lewis me llamó la noche anterior y yo estaba cenando, así que le dije: 'Oye hermano, te llamaré cuando pueda' y luego lo llamé más tarde en la noche y no contestó y me dijo que estaba en la cama, así que le dije: "Está bien, no te preocupes", mencionó

Nicolas cuenta la historia de cómo descubrió que Lewis conduciría para Ferrari 😭 pic.twitter.com/RwsM8K54WS — isa (@104poles) 2 de febrero de 2024

“Y luego dijo: '¿Estás por aquí?' Dije: 'oh, estoy yendo al trabajo, tengo un discurso que dar'. Dije que te veré más tarde esta noche porque estaré libre"

“Y él me dijo: 'Me vendría muy bien hablar contigo ahora'. Y entonces yo dije: 'ok, dame cinco minutos' y luego dijo: '¿estás en un lugar donde puedas hablar?' Y dije que sí.

“Pero Lewis dijo ¿puedes hablar sin que nadie te escuche? Y yo dije que sí. Luego dijo: 'Entonces, me iré a Ferrari en 2025'. Yo estaba como: '¡Guau! ¡Ay dios mío! ¿Estás bromeando? ¡Eso es una locura!".

Nicolas no pudo evitar estallar en carcajadas mientras les contaba a sus fans el momento exacto en que Lewis reveló la noticia que cimbró al mundo del automovilismo.