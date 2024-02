Checo, BENEFICIADO gracias a Ricciardo

Checo Pérez sigue recibiendo buenas noticias y se va eliminando amenazas de su camino rumbo a la temporada 2025, ya que se ha reportado que parte del motivo de que Daniel Ricciardo se mantenga en Visa Cash App RB además del deportivo, es comercial

El periodista Lawrence Edmondson ha profundizado en la dinámica de toma de decisiones detrás del futuro de asiento de Daniel Ricciardo en el Unlapped Podcast.

Mientras Sergio Pérez está en el último año de su contrato con Max Verstappen, Edmondson explicó algunas de las dinámicas detrás de escena dentro del equipo.

En particular, la alianza estratégica con Visa Cash App RB (conocida como VCARB o simplemente RB), una asociación lucrativa para el equipo, surgió como un factor crucial que podría han influido en la decisión de figuras clave como Helmut Marko y Christian Horner de mantener la alineación de pilotos existente para la próxima temporada.

Ricciardo, el gran nombre en VCARB

“Para ir al punto de Ricciardo, hablamos mucho de ello la temporada pasada y muchos fanáticos que he visto en otros lugares me han preguntado en los comentarios de otros artículos y han dicho: "Bueno, ¿por qué Red Bull no promociona a Ricciardo en lugar de Pérez? Este es exactamente el motivo", dijo Edmondson.

“Querían que su piloto de renombre liderara este equipo recién nombrado y, si eres Visa, entrarás y ellos pueden liderar mucho a una personalidad como Ricciardo", agregó.

"Creo que pueden divertirse mucho con el hecho de que todo el mundo odia el nombre. Tienes a un gran chico ahí con Daniel, y a Yuki Tsunoda también para que no les importe tanto el nombre del equipo", mencionó.

"Creo que tienen dos grandes pilotos para lidiar con esa situación si eso tiene sentido, en términos de los medios. Es difícil que no te gusten esos dos muchachos y creo que eso realmente ayudará al equipo porque la gente dirá, el equipo apesta, pero todavía me gustan mucho los pilotos", destacó.

¿Cómo beneficia a Checo esto?

El gran beneficiado de todo esto sin duda es el piloto mexicano, que de nuevo observa como se va despejando el camino para seguir como piloto de 2025 en adelante.

Pérez ha rendido mejor en la pista que el australiano y el japonés, además también es un imán comercial importante para el equipo principal de Red Bull, por lo que no haría sentido tampoco el desprenderse de él por cualquier piloto cuando es la receta que le ha dado éxito a los de Milton Keynes los últimos tres años.