Tom Brady ARRASA con Checo Pérez

Tom Brady impartió clases de cómo se es ganador en todo lo que se involucre y ahora le tocó aprender al piloto de Red Bull, Checo Pérez dentro del debut de las carreras de la E1 Series en Jeddah.

Se dio el banderazo inicial a la competición E1 series de carreras en botes de velocidad en agua y tiene como dueños a personalidades como Checo, Brady, Rafael Nadal, Didier Drogba, Steve Aoki, Marc Anthony, entre otros.

Durante la primera carrera, disputada en Jeddah, Arabia Saudita, el equipo del mejor jugador de NFL de todos los tiempos demostró el ADN exitoso de su dueño al llevarse la victoria, tal como había pronosticado previo a la carrera.

El rival que más presentó pelea fue el equipo del tenista español Rafael Nadal, sin embargo una penalización por no pasar correctamente las boyas en el agua les costó la victoria en la Super Final de la carrera.

La penalización envió a los de Nadal hasta la tercera posición, mientras que los pilotos del equipo del cantante Marc Anthony se llevaron el segundo puesto.

HISTORY! @e1teambrady are the first ever race winners in the UIM E1 World Championship! 🏆



Incredible drama in the second leg of the Super Final as Sam Coleman and Emma Kimiläinen turn it around to get the W 👊#E1Series #ChampionsOfTheWater pic.twitter.com/Uq3P4MIT9P