La DESPIADADA crítica a Leclerc

Charles Leclerc ha sido duramente criticado en Italia por permitir algo que en su momento Michael Schumacher jamás hubiera permitido, la llegada de un piloto que pusiera en riesgo su lugar como piloto principal en Ferrari.

La base de Ferrari en Maranello recibe mucha atención cuando se trata de la prensa italiana, y su rica historia de ser el equipo más exitoso en la historia de la Fórmula 1 se presta a un interrogatorio de cada uno de sus movimientos.

Entonces, el anuncio del traslado de Lewis Hamilton a Ferrari a tiempo para el inicio de la temporada 2025 ha proporcionado niveles de entusiasmo que se han disparado a nuevas alturas, pero a la vez, también uno de sus integrantes actuales fue cuestionado, como lo es Charles Leclerc.

¿Qué opinen en Italia sobre Leclerc?

En un artículo de opinión en el conocido sitio Corriere Della Sera, el expiloto de Ferrari Jean Alesi habló sobre el impacto que la llegada de Hamilton puede tener en Charles Leclerc.

El piloto monegasco firmó recientemente un nuevo contrato con Ferrari, manteniéndolo allí al menos hasta finales de 2026. Cuando se firmó ese acuerdo, a Leclerc se le habría perdonado pensar que sería el hombre principal de Ferrari.

"Creo que Hamilton puede eclipsar a cualquiera", dijo Alesi. "Por otro lado, Leclerc tiene cabeza y talento para jugar sus cartas. Entonces, seamos claros, la cuestión del 'primer piloto' hoy constituye un argumento", agregó.

"Tal vez ya no es como en mi época porque es técnicamente imposible poner coches diferentes en la pista si pensamos en cómo están fabricados el chasis y los motores, pero por esta razón creo que las calificaciones y las carreras dictarán una jerarquía interna, lo que hará, si es posible, que esta confrontación de tan alto nivel dentro de Ferrari sea aún más emocionante", destacó.

"Sin embargo, me viene a la mente una última consideración que añadir casi como remate. Michael Schumacher, tal como lo conozco, tal como pensaba y actuaba, nunca habría querido a Lewis Hamilton a su lado", fulminó Alesi.

Briattore, sorprendido

El ex jefe de Benetton y Renault, Flavio Briattore, se mostró más positivo sobre el movimiento de Hamilton, pero dejó bastante claro que Ferrari ahora debe definir el diseño de su automóvil antes de 2025 y 2026, cuando nuevas regulaciones ingresen al deporte.

"Estoy muy sorprendido por el paso de Hamilton a Ferrari, debe haber tenido sus razones", dijo a otra publicación italiana en la Gazzetta.

"Lo único que puedo decir es desearle todo lo mejor a Ferrari y al piloto inglés. ¿Por qué sorprenderse? Creo que avisó al equipo en los últimos días, Mercedes ha hecho mucho por él, nos acostumbraremos a esta realidad". agregó.

"¿Estoy de acuerdo con la elección? No lo sé, primero que nada tenemos que conseguir el coche correcto, también, puedes tener a 'Batman' en el equipo, pero si el coche no es competitivo no es que el piloto pueda hacerlo. La diferencia fundamental es que el coche sea competitivo", concluyó.