Mercedes revela TODOS los detalles de la salida de Hamilton

Toto Wolff por fin habló sobre lo que significó la salida de Lewis Hamilton del equipo y cómo le dijo el piloto británico que ya no seguiría con ellos, por lo que para él no fue una sorpresa y no le guarda rencor.

Lewis Hamilton dejará Mercedes al final de la temporada 2024 después de 12 años para unirse a Ferrari, donde acompañará a Charles Leclerc, conmocionando a toda la parrilla con la noticia. Toto Wolff comparte cómo Lewis Hamilton le dijo por primera vez que dejaría Mercedes para unirse a Ferrari en 2025.

Toto Wolff dice que el cambio de Lewis Hamilton a Ferrari no fue una sorpresa para Mercedes e insiste en que no guarda rencor contra el siete veces campeón del mundo por irse para unirse a un rival.

A pesar de que el británico había firmado apenas cinco meses antes una extensión con Mercedes que se esperaba que mantuviera al piloto de 39 años con el equipo hasta el final de la campaña 2025.

En una sesión informativa virtual para múltiples medios de comunicación, el director del equipo Mercedes, Wolff, explicó que la naturaleza del acuerdo con Hamilton, que incluía una cláusula de rescisión después de la temporada 2024, le había dejado pocas dudas sobre lo que terminará como una asociación de 12 años. estaba llegando a su fin.

¿Qué dijo Wolff sobre Hamilton?

"Cuando firmamos el contrato con Lewis, optamos por un plazo más corto. Así que los acontecimientos no son una sorpresa, tal vez el momento", menciona Wolff.

"No puedo decirte exactamente si cambió algo, estábamos muy alineados cuando entramos en el período navideño y creo que lo hemos dicho en público y en el equipo. Hay que preguntarle a Lewis por qué cambió de opinión", agregó

"Para mí es perfectamente comprensible cómo lo planteó, que necesitaba un nuevo desafío, que estaba buscando un entorno diferente y que tal vez era la última posibilidad de hacer otra cosa", destacó.

A Hamilton, que ha ganado seis de los siete títulos de pilotos con Mercedes, Ferrari le ofreció un contrato "plurianual" que lo mantendrá en la parrilla al menos hasta 2026, una fecha más lejana en el futuro de lo que sus empleadores actuales estaban dispuestos a comprometerse.

Motivos del contrato a corto plazo

Toto habló sobre los motivos por los cuales no brindaron a Lewis un salario o duración más alta.

"Somos chicos grandes", dijo Wolff. "Sabíamos que firmar un contrato a corto plazo podría ser beneficioso para ambas partes. No podíamos comprometernos por un período largo y él tomó la opción de salir", destacó

"Respetamos totalmente que puedas cambiar de opinión, hay diferentes circunstancias. Y cambiar a Ferrari tal vez durante el último tramo de su carrera, tal vez tirar los dados un poco, puedo seguir esa decisión".

"Claramente el momento nos sorprendió. Pero supongo que lo que intentó hacer es quizás darnos mucho tiempo para decidir qué queremos hacer el próximo año en el futuro", destacó.

En cuanto a por qué Mercedes no había estado dispuesto a comprometerse con Hamilton, Wolff dijo que el equipo quería mantener abiertas sus propias opciones con respecto al mercado de pilotos, insinuando que tenía interés en Lando Norris de McLaren y el futuro compañero de equipo de Hamilton en Ferrari, Charles Leclerc. , quienes firmaron extensiones de contrato la semana pasada.

"Cuando Lewis y nosotros decidimos optar por un contrato a muy corto plazo, sabíamos por qué lo estábamos haciendo", dijo Wolff. "Y era para dejarle opciones abiertas y, al mismo tiempo, a nosotros.

"Hay una situación emocionante a finales de 2024 con algunos pilotos que estarán disponibles. Otros acaban de firmar hace unas semanas, por lo que estas habrían sido oportunidades. Entonces, si hubiera sido seis semanas antes, habría habido más oportunidades, pero es lo que es".

"Sin rencor"

Wolff, quien ha desarrollado una relación cercana con Hamilton durante el tiempo que trabajaron juntos, insistió en que la amistad perdurará y que "no se guarda rencor".

Wolff reveló que Hamilton le había comunicado su decisión durante el desayuno en la casa del austriaco el miércoles.

"Cuando me lo dijo por primera vez, mi siguiente pensamiento fue pragmático. ¿Qué significa? ¿Cuándo comunicaremos esto? ¿Cuáles son los puntos de presión? ¿Cómo lo manejaremos esta temporada en el futuro? ¿Y qué vamos a hacer? ¿En términos de alineación de pilotos? La mente del equipo entró en acción".

Tras la noticia de que Lewis Hamilton se mudará a Ferrari en 2025, reviva algunos de sus comentarios anteriores sobre la posibilidad de unirse al equipo.

"Ahora, después de haber dormido algunas noches, significa que nuestro viaje profesional llega a su fin, trabajando juntos, pero no significa que nuestra relación personal termine. Encontré un amigo, hemos construido una relación a lo largo de los últimos 10 años".

"Se enfrentó a una situación muy, muy difícil, tomando la decisión de dónde conducir, tal vez por primera vez en 10 años sin poder intercambiar ideas conmigo. Por lo tanto, siempre respetaré la dificultad de la situación que enfrentó. En el futuro discutiremos si esto se podría haber hecho de otra manera o no, pero no guardo rencor".

Mientras se concentra en encontrar un nuevo compañero de equipo para George Russell para la temporada 2025, Wolff insiste en que no está "herido" a nivel personal por la salida de Hamilton.

"No duele, porque necesito mantener la calma y decidir cómo vamos a gestionar mejor la temporada 2024 y qué decisiones se deben tomar en el futuro. No es que alguien que me gusta mucho esté desapareciendo, es simplemente cambiando el equipo", dijo.

"Fuimos muy conscientes al firmar el contrato de que esto podría suceder. Tal vez el momento fue una sorpresa, pero he tenido muchos cisnes negros nadando frente a mí, lo inesperado. Y creo que en la F1 todo se trata de agilidad. ser capaz de aceptar el cambio de circunstancias."

"Preferiría que ganar nosotros antes que Lewis consiga el octavo título"

A Hamilton se le negó cruelmente un octavo título récord en la última carrera de la temporada 2021 cuando un controvertido fallo del director de carrera Michael Masi le regaló a Mav Verstappen su primera corona de piloto.

Desde entonces, el holandés ha dominado el deporte, con Red Bull ganando todas las carreras menos una en una campaña históricamente dominante de 2023.

Si bien Wolff admite que "las probabilidades están en contra" de que Mercedes supere a Red Bull en 2024, insiste en que el equipo seguirá motivado para vengar el dolor de Hamilton en 2021 durante su última temporada con el equipo.

"Nos queda un año, tenemos 2024 juntos", dijo Wolff. "Queremos que sea lo más exitoso posible.

"¿Es realista que estemos compitiendo por un campeonato mundial contra Max en un Red Bull? Sabes que soy una persona de probabilidades y las probabilidades están en nuestra contra. Pero de todos modos, haremos nuestro mejor intento".

Wolff, sin embargo, aclaró que una vez que Hamilton se haya ido, conseguir un octavo título para el británico ya no será su prioridad.

"Cuando hablamos de darlo todo por un octavo, ese es Lewis en un Mercedes. Lewis en un coche diferente es obviamente una historia totalmente diferente".

"Daremos todo lo que tenemos para ganar campeonatos de pilotos y constructores en los próximos años de la misma manera que queremos ganarlo en 2024, pero tal vez con otro piloto".

"Pero eso no quita nada al legado histórico que siempre existirá. Este viaje juntos quedará en los libros de historia, al igual que, con suerte, el próximo viaje de un piloto de Mercedes también estará allí".

"El lado amigo que hay en mí dice que debería tener un octavo lugar porque se lo quitaron. Así que si gana eso en 2024, sería algo grandioso. De cara al futuro, compitiendo en la pista, prefiero que ganemos nosotros", finalizó el jefe de Mercedes.