¡Hay nuevo NOMBRE para el Ferrari de Sainz!

Ferrari ha anunciado de manera oficial el nombre de su nuevo monoplaza con el que Carlos Sainz y Charles Leclerc correrán. El SF-24 será el encargado de la Scuderia para recuperar el terreno perdido en la Fórmula 1.

Ferrari ha visto como su poderío dentro de los campeonatos se ha diluido en los años recientes tras el dominio de Mercedes y Red Bull, por lo que sus esfuerzos son directamente a retomar lo que la historia de la Marranello solicita, la punta de la categoría.

Con Charles Leclerc como punta de lanza del equipo debido a su contrato multianual recién renovado, Ferrari espera poder dejar atrás los problemas de fiabilidad de temporadas anteriores para poder ser un serio rival de Red Bull que con Max Verstappen y Checo Pérez hicieron el 1-2 del campeonato de pilotos la temporada pasada.

A través de sus redes sociales, Ferrari realizó el anunció del nombre del nuevo monoplaza del equipo con la frase: "Año nuevo, nombre nuevo".

New year, New name.



