Norris, HECHO TRIZAS por "miedo" a Verstappen

Lando Norris está bajo ataque de numerosos fanáticos de la Fórmula 1 después de que el piloto de McLaren revelara las razones por las que no quería unirse a Max Verstappen en Red Bull.

El británico había sido objeto de especulaciones sobre un posible cambio a la escudería campeona de los dos últimos Mundiales de Constructores, pero firmó un nuevo contrato "multianual" con McLaren antes de la temporada 2024 de Fórmula 1.

En una entrevista con Sky Sports F1, Norris admitió que "no sería un movimiento inteligente" reemplazar a Sergio Pérez en Red Bull.

"If you want to go against the best driver in the world, it's not the best thing to do" ❌



Lando Norris says it wouldn't have been a 'smart move' to join Max Verstappen at Red Bull ⬇ pic.twitter.com/XQxBVTmS3Z — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) January 27, 2024

"Está en un equipo en el que se siente muy cómodo; muchas cosas se construyen a su alrededor, por lo que para cualquiera, incluso un Max de hace unos años, enfrentarse al Max de ahora es extremadamente difícil", explicó Norris.

"Así que no creo que sea una cuestión de '¿tienes miedo o no tienes miedo?' No creo que alguna vez tenga miedo de enfrentarme a alguien, pero incluso si ingresas a un equipo, ¿estás en condiciones de desafiar a alguien de inmediato y te sientes cómodo para hacerlo?

"Creo que es un no para cualquier piloto. Se necesita tiempo para adaptarse y tomar tiempo para llegar al lugar y si quieres competir contra el mejor piloto del mundo no es lo mejor que se puede hacer. No es una decisión inteligente", sentenció el piloto de 24 años.

Lando Norris era el principal candidato a tomar el asiento de Checo Pérez en 2025.

"Norris tiene miedo de enfrentarse a Verstappen'

Los fanáticos de la F1 en X (antes Twitter) no quedaron impresionados con su argumento , afirmando que, a pesar de sus protestas, Norris tenía "miedo" de unirse a Red Bull y demostrar que podía competir rueda con rueda contra el actual campeón del mundo.

Varios aficionados recordaron citas anteriores de Lewis Hamilton donde dijo que estaría feliz de competir contra Verstappen en el mismo auto, mientras que otros expresaron la opinión de que Charles Leclerc tampoco se echaría atrás en el desafío. Alguno más señaló que Lando "tuvo suerte" de llegar a la F1 con McLaren después de que Fernando Alonso se retiró de la escudería.

What kind of mindset is this?



Lewis Hamilton fought the reining world champion as a rookie, Charles Leclerc raced a world champion at 21. George Russell went up against the best driver in history of F1.



If you don’t want to measure yourself against better drivers how are you… https://t.co/qR3ZkL94Ws — Stefanie (@fastpitstop) January 27, 2024

How sad of a Life as an F1 driver he must have if his reason to resign with his current is, that he doesn’t want to face the best driver in the world in the same team.

How lucky he was that Alonso retired in 2018, because he wouldn’t have lasted one season against him. — Patrick (@RacingStorki) January 27, 2024