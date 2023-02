El Red Bull RB19 de Sergio Checo Pérez y Max Verstappen ya rueda. El equipo y un fanático compartieron videos del monoplaza en Silverstone.

Fue presentado hace unos días en Nueva York, pero los pilotos no deberían dar vueltas sino hasta las pruebas de pretemporada en Bahréin que se celebrarán del 23 al 25 de este mes.

Para no desobedecer esa indicación los austriacos simplemente mostraron el coche dando vueltas en la pista.

Este auto tiene la complicada misión de superar al exitoso RB18 con el que Verstappen ganó 15 Grandes Premios y Pérez, dos.

Será el segundo bajo las nuevas regulaciones que entraron en vigor en 2022. Por lo tanto, se espera que el resto de las constructoras ofrezcan mejores versiones de sus coches.

