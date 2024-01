Las felicitaciones a Checo Pérez por su cumpleaños 34

Sergio Checo Pérez está cumpliendo 34 años y tanto la Fórmula 1 como Red Bull han enviado sus felicitaciones a través de las redes sociales.

El piloto mexicano es muy querido en la máxima categoría y en un día tan especial como el de hoy, los mensajes de alegría no se han hecho esperar.

Sergio además disfrutará de su temporada número 14 en la F1 y tiene motivos de sobra para celebrar, empezando porque es el nacido en México más exitoso en la historia de la clase real del automovilismo.

A los buenos deseos del Gran Circo y de RB se han sumado decenas de aficionados que esperan que este 2024 sea histórico para él.

Al final su talento y su carisma han provocado que tenga admiradores alrededor de todo el mundo y que no duden a la hora de expresarle su estima en un momento tan importante.

Además de esperar que lo pase bien, Red Bull dedicó un tuit para recordar todo el cariño de la afición hacia Checo Pérez.

Wishing a very happy birthday to the 2022 #SingaporeGP winner, @SChecoPerez 🥳



Checo was the first driver to win the races of Monaco and Singapore in the same year (2022) since Vettel in 2011, earning a reputation of King of the Streets 👑 pic.twitter.com/rXd4m5bDFS