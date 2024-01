Alonso, UN EJEMPLO para Hamilton

Ángel Armando Castellanos



Fernando Alonso es visto como un ejemplo por Lewis Hamilton, quien cree que ----como hizo el piloto de Aston Martin- hacer una pausa en la Fórmula 1 para volver, puede ser una gran idea.

Es lo mismo -recuerda- que hizo Michael Schumacher, quien se tomó un descanso de la F1 entre 2007 y 2009 antes de regresar. Al respecto Lewis habla con Formule 1.

¿Qué tienen en común Alonso, Max y Hamilton? Lewis respondeLeer más

"Nunca he dicho que un octavo título sería el punto final. Pero no sé qué viene después de la F1. No necesariamente siento que quisiera permanecer activo en la F1, pero nunca digas nunca. Pero no puedo imaginarme sin conducir más y estar en los boxes de algún circuito", explica.

Entonces se plantea imitar a Fernando y a Michael para no quedarse con las ganas de saber qué hubiera pasado si lo intentaba otra vez. El gusanito de la competitividad puede más.

"Simplemente estaría pensando 'podría haber seguido así un año más'. Así que probablemente sería mejor tomarme un año sabático y luego ver si quiero volver. No me sorprendería un regreso de Sebastian Vettel porque ahora se ve más a menudo ahora con los pilotos retirados.

"Fernando Alonso volvió, Michael Schumacher también. También lo he visto con deportistas de otros deportes y he hablado con algunos al respecto. Me dijeron que pierdes algo que has hecho toda tu vida. De repente, desaparece. Me imagino que es un agujero increíble en el que caer", reconoció.

¿Cómo le fue a Alonso tras su pausa de la F1?

Fernando Alonso estuvo sin correr en la Fórmula 1 durante el 2019 y el 2020. En 2021, cuando volvió, recuperó sensaciones y subió a su primer podio (en Qatar) por primera vez desde el 2014.

Tras dos años en Alpine (2021 y 2022) se fue a Aston Martin donde la temporada pasada sumó ocho tribunas en 22 carreras. Parar tras cuatro campañas duras en McLaren (2015, 2016, 2017 y 2018) fue una buena idea.