Top 5 cascos de Checo en su carrera

Sergio Pérez cumple hoy 34 años y lo celebramos recopilando los mejores cinco cascos de su carrera.

Con poco tiempo en la categoría, Checo decidió hacer homenaje a un personaje histórico de la televisión mexicana como lo es Chespirito con un diseño muy particular en su casco.

Mi casco para el fin de semana, ¿les gusta? Ojalá seamos tan rápidos como Pantera Negra 💪 #wakandaporsiempre #BrazilGP My helmet for the next race, your thoughts? Hope we can be as fast as Black Panther #wakandaforever pic.twitter.com/9NhCgn4nUv

El mexicano se asoció con Marvel y nos regaló para la carrera en Interlagos un diseño en su casco que estaba inspirado en el superhéroe Black Panther.

Con elementos del calendario azteca, este infravalorado casco fue uno de los mejores que ha tenido Checo Pérez en su carrera.

Reaching 250 GPs in Singapore … not even in my wildest dreams did I imagine we’d be here! Celebrating with a special helmet for my country because I know this means a lot to us 🇲🇽❤️ I hope you like it, here’s to a great weekend in Singapore.



Llegar a 250 GP en Singapur… ¡ni en… pic.twitter.com/7leKhWWCl3