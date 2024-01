Ricciardo AGRADECE haber dejado McLaren

Ángel Armando Castellanos



Daniel Ricciardo reconoció que se sintió feliz cuando fue despedido de McLaren y pudo irse de la Fórmula 1 en el 2022.

El australiano fue rescatado por Red Bull después de eso para convertirlo en reserva y luego en el relevo de Nyck de Vries en AlphaTauri. Lo cuenta a Motorsport.

“Mire, por muy incómoda que a veces fuera la situación de McLaren, fue una bendición disfrazada. Digamos que cancelaron mi contrato porque necesitaba alejarme para reencontrarme a mí mismo, reencontrar mi amor y recuperar el hambre también", admitió.

Acabó lastimado por dentro después de que lo echaran del equipo británico, pero desde ahí debía renacer.

“Creo que hubo muchos elementos que resultaron un poco heridos o magullados por todo esto, como mi impulso y mi motivación. Entonces, simplemente necesitaba encontrar eso de nuevo y ese tiempo fuera me lo dio”, expuso.

¿Ricciardo pensó en retirarse de la Fórmula 1?

Daniel Ricciardo confesó que sí reflexionó sobre el retiro de la Fórmula 1, aunque nunca estuvo entre sus planes inmediatos.

"Quería asegurarme de poder tener otros pasatiempos e intereses en la vida porque volver al deporte me hace sentir tan serio como quiero tomarlo.

“Simplemente me hizo sentir como si no fuera el principio y el fin de todo. Así que sí, elegí hacer cosas y seguir otros caminos en la vida. Y también asegurarme de tener otras pasiones e intereses y no tener miedo de retirarme algún día.

"Entonces, parte de esto fue explorar un poco de eso, y lo que me mantiene activo y sonriendo", detalló.