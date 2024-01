La noticia que Carlos Sainz NO QUERÍA escuchar

Un reporte desde Italia señala que Carlos Sainz ya no estaría dentro de las prioridades de Ferrari.

Según lo que nos cuenta funoanalisitecnica.com, en la Scuderia ya tienen un plan definido: "Una cosa es segura: Carlos ya no está en la lista de prioridades del equipo de Módena, a pesar de que su renovación debería llegar.

"Mientras, Ferrari y Leclerc quieren seguir juntos durante mucho tiempo, programar y alcanzar el anhelo tan anhelado: volver a ganar.

"Excelente piloto el ibérico, pero no tiene ese “quid” extra capaz de arrastrar al equipo a las costas más fructíferas. Al igual que una golondrina no hace primavera, observando la historia reciente de Ferrari, podemos entender cómo no es una carrera, dos o tres, que pueden inclinar la aguja de la balanza.

"Hablamos de un aspecto que el monegasco ha mostrado aunque nunca, hasta ahora, ha sido considerado la primera guía absoluta con todo lo que conlleva, como hemos dicho. La fábula del trato igualitario ha terminado. Vasseur ha tomado una decisión respaldada por el eforato italiano y no se puede volver atrás.

"El contrato plurianual para alargar su matrimonio se firmó en tiempos insospecios. Sólo se espera el momento adecuado para hablar de ello a la prensa, teniendo en cuenta que actualmente el proyecto 676 se encuentra en una fase de definición muy delicada", afirmaron.

Relacionado: Sainz, EN PELIGRO por las dudas de Ferrari

¿Cuántos puntos hizo Carlos Sainz en 2023 con Ferrari?

Carlos Sainz ganó con autoridad el GP de Singapur

Carlos Sainz concluyó con 200 puntos el Campeonato Mundial de Fórmula 1 2023.

El español quedó ubicado en la séptima posición del Mundial de Pilotos, con seis puntos menos que Charles Leclerc, su compañero de equipo.

Sin embargo, el corredor nacido en Madrid fue el único capaz de arrebatarle una victoria a Red Bull Racing con su triunfo en el Gran Premio de Singapur. Además, consiguió tres podios.