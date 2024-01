La parte más dura de la F1, según Alonso

Ángel Armando Castellanos

Jueves 18 Enero 2024 05:55

Fernando Alonso reconoció que correr en la Fórmula 1 implica dejar muchas cosas que disfruta hacer, pero que lo vale con tal de lucirse con Aston Martin.

El piloto español explicó que a veces se da cuenta de todo eso que no atendió hasta mucho tiempo después. De eso también se trata el deporte.

"Ciertamente haces sacrificios, a veces eres consciente cuando los haces, mientras que a veces tal vez te das cuenta de eso cinco años después. Pueden ser cosas que te gustaría hacer o familiares y amigos que no ves con tanta frecuencia como te gustaría", explicó a la web de Aston Martin.

Fernando ha corrido en la F1 desde el 2001. Tenía 19 años y ya apostaba su vida por esta categoría.

Así ha pasado el tiempo y salvo sus pausas en 2002 y la de 2019-2020, no ha parado de competir. Dos títulos mundiales y el estatus de leyenda son su legado.

¿Alonso se arrepiente de algo por correr en la F1?

Aunque admite que le encantaría pasar tiempo con sus seres queridos, para nada le causa remordimiento centrarse por completo en el automovilismo. Es lo que es.

“Soy una persona muy familiar, me gusta pasar tiempo con mi familia. En este período de mi vida pensé que ya tendría hijos y todas esas cosas, pero en cambio me encontré a los 42 años todavía sin hijos .

"Al mismo tiempo, estoy haciendo lo que amo. Hago lo que mejor hago. Nunca he intentado hacer nada más que el automovilismo. Entonces, cuando me miro al espejo por la mañana, estoy feliz con quién soy y con lo que estoy haciendo. Sacrifiqué mucho por la F1, pero no me arrepiento ", concluye..